Obrat na suđenju trovačici Kristini: SMS poruke izbačene kao policijski dokaz, ali će ih pročitati otrovani Denis

Razumijem koje mi kazneno djelo stavljate na teret, ali ne osjećam se krivom. Svoju ću obranu iznijeti na kraju postupka – kazala je Kristina Ferko iz Vivodine danas na Županijskom sudu u Karlovcu gdje joj je počelo suđenje za kazneno djelo teškog ubojstva u pokušaju. Na sud je došla u pratnji odvjetnice, ne iz pritvora gdje je provela samo određeno vrijeme dok je trajala istraga kaznenog djela koji joj se stavlja na teret.

A kao što smo pisali i kao što stoji u optužnici Županijskog državnog odvjetništva, Kristina je 23. siječnja 2020. godina pozvala svog znanca Denisa Matijašića, također Vivodinca, da se zajedno nađu u mjestu Lović Prekriški kako bi razgovarali. Tijekom razgovora mu je dala bočicu sa sokom u kojoj je bila i otrovna supstanca, kasnije je utvrđeno da je riječ o antifrizu, a sadržaj bočice je Denis, nakon njenog nagovaranja i popio. U večernjim satima istoga dana, kada je došao kući, pozlilo mu je, pa je bez svijesti prevezen prvo u Opću bolnicu Karlovac, pa i Kliniku za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević u Zagreb, gdje je utvrđeno da je otrovan antifrizom, te da bi, da nije na vrijeme završio u bolnici obzirom da su mu počeli otkazivati organi, preminuo od posljedica trovanja.

Da početku suđenja ispitani su Denis Matijašić, te njegova sestra Dijana Matijašić koja je čitav slučaj prijavila policiji nakon što je u bratovom mobitelu pronašla poruke koje su u njoj pobudile sumnju da joj je brat otrovan.

Denis Matijašić isprva je kazao da se ne sjeća događaja, obzirom da kao posljedicu svega što je preživio ima problema i s pamćenjem, pa je rekao da se ne sjeća svog prvog iskazala, ali je na upit suda Leona Kovačića kazao da se ipak sjeća što se kobnoga dana događalo, ali ne i onoga što je bilo nakon što se onesvijestio kod kuće.

- Poznavao sam Kristinu od prije, viđali smo se na zabavama, bili smo prijatelji i ništa više od toga. Istina je da me ona par godina prije ovog događaja prijavila za prijetnje i ja njoj jesam prijetio, ali zato jer sam pukao kada sam doznao da me ona krivo optužila i prijavila policiji da sam im trse uništio i auto ogrebao. Nakon svega toga, ja sam bio uvjeren da smo se pomirili, jer to je bilo 2016. i 2017. godine, tako da ne znam zašto me pokušala otrovati. Toga dana kada me ona pozvala da se nađemo i došla po mene, pričali smo o tome što se dogodilo prije par dana, kada mi je dala bočicu s tekućinom i rekla mi da sve moram popiti. Ja sam nasjeo na njena uvjerevanja i popio sadržaj bočice. Nakon razgovora sam pješice otišao kući i tamo mi je pozlilo, a nakon toga se više ničega ne sjećam do bolnice kada sam došao k sebi. Rekli su mi roditelji da me mama pronašla onesviještenog u kući – kazao je Denis koji se odrekao mogućnosti da sudskim putem traži naknadu štete kao oštećenik od Kristine Ferko.

Sudac L. Kovač na prijedlog Kristinine odvjetnice na početku ročišta izuzeo je dio zapisa sa očevida u kojemu se nalaze preslici razgovora između njega i Kristine koje su krim policajci preslikali sa zaslona mobitela uz dopuštenje sestre Dijane, obzirom da je Denis bez svijesti ležao u Zagrebu u bolnici. Sudac je dokaze odbacio kao nezakonito stečene, uz pojašnjenje da je za njih, ukoliko nisu imali dozvolu vlasnika, trebao sudski nalog.

No, Denis Matijašić na raspravi je kazao da nema ništa protiv da se sve poruke iz njegovog mobitela koji je ostao kao dokaz u policiji, na idućem ročištu pogledaju i pročitaju, što će im on omogučiti jer će im dati lozinku.

- Kada sam pronašla bratov mobitel, uspjela sam ga otvoriti, dešifrirala sam lozinku i među porukama sam pronašla njegovo dopisivanje s nekom djevojkom koju u jednoj poruci imenuje Kristina. Tu Kristinu je u porukama pitao 'Što si mi stvaila u Janu', 'Htjela si me ubiti?, 'Naći ću te ako preživim' i slično, zbog čega sam sve prijavila policiji. Kasnije, kada se probudio iz kome i kada mu je bilo bolje, brat mi je ispričao da ga je Kristina pozvala toga dana i rekla mu da mora popiti sadržaj bočice do kraja i da je on to popio – svjedočila je Dijana Matijašić.

Tijekom iduće rasprave bit će ispitani roditelji i sestra optužene Kristine koji, kaže njena odvjetnica, imaju druga saznanja o tome gdje je Kristina bila spornoga dana i za što je kupljen antifriz. Da je Denis krajem siječnja prošle godine otrovan antifrizom, odnosno etilen-glukolon, potvrdile su i dvije vještakinje koje su radile kombinirana vještačenja kojima je utvrđeno trovanje. Denis je popio količinu otrova koji ga je mogao ubiti, kazale su vještakinje, a spasila ga je intervencija liječnika, među ostalim i nekoliko hemodijaliza i mehanička ventilacija.