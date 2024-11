Obrana Josipe Rimac iz tehničkih razloga nije dobila tajne snimke pa ih nije ni - preslušala

Kada je prije četiri i pol godine uhićena tadašnja HDZ-ova "kninska kraljica" i državna tajnica, vjerojatno nitko nije mislio da će u godinama koje slijede, njezin mobitel postati najvažnija stvar u postupcima koje je USKOK pokrenuo protiv nje. Tih postupaka, odnosno optužnica je, za sada, tri i o sve tri bi ovaj tjedan, ponovo, trebao raspravljati zagrebački Županijski sud. I kao i do sada, glavna tema tih rasprava, koja se na optužnim vijećima zagrebačkog Županijskog suda, a zatim i na žalbenim sjednicama Visokog kaznenog suda (VKS) vode između obrana i USKOK-a, upravo je sada već, legendarni mobitel. Odnosno njegov sadržaj, jer je u njemu nađeno oko 300.000 poruka, te dokumenti i komunikacija koja je transkribirana na gotovo dva milijuna stranica. Obrana Josipe Pleslić (ex Rimac) od početka problematizira sadržaj tog mobitela, koji je u ozbiljne probleme do sada uvalio više od 40 državnih službenika i dužnosnika, uključujući i šestero ministra iz vlada Andreja Plenkovića.

Ukratko, obrana Josipe Rimac smatra da su dokazi koji su iz prikupljeni bilo iz sadržaja njezina mobitela bilo njezinim tajnim prisluškivanjem po nalogu suda (usput ne zaboravimo da su te mjere pukle pa su policija i USKOK navrat nanos uhitili Josipu Rimac, a do danas nismo doznali tko joj je dojavio da je pod tajnim mjerama), nezakoniti. Oni opetovano traže da se ti dokazi izdvoje iz spisa kao nezakoniti. Optužna vijeća im to odbijaju, a žalbe obrane VKS neki put prihvati, a neki put ne. U toj pravnoj kakofoniji, obrane su opetovano tražile i uvide u tzv. inicijalne naloge suca istrage, jer smatraju da je istraga protiv Josipe Rimac otvorena nakon što je ona upala u tajne mjere koje su se provodile nad nekim osobama iz Ministarstva državne imovine iz vremena dok ga je vodio Mario Banožić.

Uglavnom nakon opetovanih zahtjeva obrane, optužna vijeća su odobrila uvid u te inicijalne naloge suca istrage kao i mogućnost da Josipa Rimac i njezina obrana saslušaju tajne snimke nastale nakon toga. Prije dva tjedna je optužno vijeće koje je odlučivalo o predmetu u kojem je osim Josipe Rimac optužena i Dijana Vrcan, bivša rektorica sveučilišta u Zadru, odlučila da obrana može imati uvid i u inicijalne naloge i u tajne snimke. No dva tjedna kasnije, sjednica optužnog vijeća je odgođena, jer kako je kazao Ivan Gržić, obrani Josipe Rimac iz tehničkih razloga tajne snimke nisu bile dostavljane. Pa će se nova sjednica u tom slučaju održati u prosincu. Što se tiče druga dva spisa, o kojima je sud trebao raspravljati ovaj tjedan; jedan je na VKS-u po žalbama obrane pa ročišta neće biti, dok je za drugi obrana ponovo najavila da će tražiti izdvajanje nezakonitih dokaza. Iako je sud već jednom odlučio da su dokazi zakoniti. No ovakvim ritmom sudskih odluka i žalbi na te odluke, pa opetovanih odluka, koje nisu ujednačene, teško je očekivati da će iti jedna od tri optužnice protiv Josipe Rimac u skorašnje vrijeme postane pravomoćna. O početku suđenja da ne govorimo...

Osim Josipe Rimac i Dijane Vrcan u tom predmetu je još optužen i poduzetnik Ante Stanišić. USKOK Josipu Rimac i Stanišića tereti da su se između siječnja 2018. i svibnja 2020. dogovorili kako će Rimac iskoristiti svoj utjecaj koji je imala kao bivša HDZ-ova gradonačelnica Knina i saborska zastupnica, te državna tajnica, ne bi li Stanišićevoj tvrtki Graditelj svratišta osigurala unosne poslove s državom. Stanišić, joj je, prema tvrdnjama USKOK-a, za uzvrat omogućio da bez plaćanja režija živi u stanu u Zagrebu koji je vlasništvo njegove tvrtke te joj je obećao da će joj besplatno ugraditi opremu u obiteljsku kuću u Vodicama. U tom je slučaju šteta oko 48.000 kuna.

USKOK Josipu Rimac tereti i da je od Dijane Vican tražila da intervenira kako bi se Stanišiću vratila garancija od 1,5 milijuna kuna. Ta priča je počela u veljači 2019. kada je raspisan natječaj za izvođenje radova na izgradnji Studentske menze u Zadru. Na natječaj je pristiglo sedam ponuda, a prihvaćena je Stanišićeva koja je iznosila 74,8 milijuna kuna i bila je najpovoljnija. Njegova tvrtka je sukladno uvjetima natječaja dostavila dokumentaciju i garanciju od 1,5 milijuna kuna, s tim da se u garanciji navodilo, kako će se ta suma isplatiti korisniku garancije, odnosno Sveučilištu u Zadru ako Graditelj svratišta odustane od ponude u roku njezine valjanosti, ne dostavi ažurirane podatke popratnih dokumenata ili u propisanom roku ne potpiše ugovor. Kako nije ispoštovano ono što je bilo dogovoreno, USKOK u optužnici navodi da je Sveučilište htjelo naplatiti garanciju, no da je naplatu, nakon intervencije Josipe Rimac, spriječila Dijana Vican. Prema optužnici, Josipa Rimac je intervenirala i nakon što HŽ Infrastruktura nije prihvatila ponudu Stanišićeve tvrtke na izvođenju radova na obnovi zgrade u Osijeku, pa ju se tereti da je od predsjednika uprave HŽ Infrastrukture tražila da se u drugim boljim ponudama u toj nabavi neovisno o stvarnom stanju pronađe greška. Međutim, on je taj njezin zahtjev odbio.

