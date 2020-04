Oboljeli od raka u strahu od korone, stale i transplantacije

Dopisom od 13. ožujka sve su bolnice u Hrvatskoj obaviještene da osiguraju smještajne kapacitete za izolaciju i intenzivno liječenje u izdvojenom prostoru te da reduciraju hladni program i rad u specijalističko-konzilijarnoj djelatnosti.

Tada je počelo i zatvaranje KB-a Dubrava, a u međuvremenu novi koronavirus ušao je i na Rebro, u Vinogradsku, a bolnicu Jordanovac onesposobio je potres.

Dostupnost skrbi

Infekt je ušao i u druge bolnice te pojedine domove zdravlja u Hrvatskoj te je postalo upitno kako funkcionira zdravstveni sustav uz koronavirus. Dosad je javno rečeno da se odgađaju pacijenti i dijagnostika i zahvati koji nisu hitni. No, što to u praksi znači te koliko nam je trenutačno dostupna zdravstvena skrb drugo je pitanje.

Upravo zbog toga Hrvatsko onkološko društvo izdalo je smjernice čiji je sukus da se mora spriječiti infekcija koronavirusom među onkološkim bolesnicima, ali i da ne smije patiti dijagnostika raka te liječenje oboljelih.

– To je strašna promjena u načinu našeg života, u našim promišljanjima, u našem odnosu prema osobnom zdravlju i obvezama. Hrvatsko onkološko društvo smatra, a i ja to mislim, da postoji velika vjerojatnost ugroze onkoloških bolesnika u vremenima COVID-19. Hoće li netko u ovom strahu prepoznati krvarenje u urinu ili to zanemariti i postponirati dijagnozu za neka bolja vremena, hoće li se dijagnostika raka dojke jednako kvalitetno primjenjivati? Ako netko i napipa nešto, želi li doći u ovaj zdravstveni sustav sada i hoće li ga taj sustav moći procesuirati? – pita se prof.dr.sc. Eduard Vrdoljak, predsjednik spomenutog društva, dodajući da njegovi pacijenti na splitskoj onkologiji kad ih je pitao boje li se više svojeg tumora ili COVID-19, mahom odgovaraju da ih je više strah virusa. Kako kaže taj autoritet u onkologiji, obveza nam je balansirati koronavirus sa svim drugim potrebama.

– Moramo nastaviti loviti ribu, saditi kukuruz, liječiti rak… U Hrvatskoj se mjesečno dijagnosticira 2000 ljudi s rakom, i ne smije nam se dogoditi da u tri mjeseca imamo tisuću dijagnosticiranih jer nije da raka nema, nego su ga bolesnici u vrijeme COVID-19 zanemarili ili zdravstveni sustav nije to mogao procesuirati. U Splitu su mjere započete prije dva tjedna i na timu je prezentirano samo 50 posto bolesnika. Ne smije se dogoditi da nam bolesnici više umiru od infarkta srca i mozga. Sustav mora funkcionirati neovisno o COVID-19 – kaže dr. Vrdoljak.

Stala razmjena organa

Izuzev onkoloških bolesnika koji su ionako rizična skupina i za koronavirus, ali su primarno ugroženi od svoje bolesti, trenutačno su “na čekanju” i drugi zahvati, dijagnostika, terapije. Odgođeni su postupci umjetne oplodnje, transplantacije organa, pri čemu je, uz situaciju u sustavu s epidemijom, problem i razmjena organa u sustavu Eurotransplanta koja je bitno reducirana.

– Sve zemlje Eurotransplanta su dosta reducirale razmjenu organa, donorski dio se jako smanjio te je razmjena organa između zemalja praktički stala. Bubrege i gušterače trenutačno ne transplantiramo. Bubrege zbog mogućnosti da se održe na dijalizi i urgencije u toj transplantaciji su vrlo rijetke. Tako da je situacija dosta kompleksna – kaže prim.dr. Branislav Kocman, transplantacijski kirurg KB-a Merkur koji je neki dan spasio život ugroženoj pacijentici transplantacijom jetre koja je eksplantirana u Vinogradskoj.

Bila je to nakon 11. ožujka prva transplantacija u toj bolnici, inače rekorderu transplantacijske kirurgije.