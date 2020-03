Glas poduzetnika: Oslobodite nas nameta pa dajte bonuse zdravstvu i policiji

Inicijativa Glas poduzetnika oštro je kritizirala Vladine mjere pomoći gospodarstvu koje je pogodila kriza zbog epidemije koronavirusa.

Jedan je od pokretača te inicijative Hrvoje Bujas koji je, među ostalim, i suosnivač portala za grupnu kupnju CrnoJaje.hr. Bujas u razgovoru za Večernji list govori, među ostalim, što bi Vlada trebala učiniti da bi spasila hrvatsko gospodarstvo.

Kako je pokrenuta inicijativa Glas poduzetnika?

Nakon što sam prošli četvrtak shvatio da su mjere Vlade nedovoljne i nepotpune, napisao sam kratak post i apel na Facebooku s prijedlogom mjera. Kontaktiralo me nekoliko prijatelja poduzetnika i odlučili smo pokrenuti inicijativu, nazvali smo je Glas poduzetnika, osnovali Facebook-chat i grupu u koju se prvi dan učlanilo 500 poduzetnika, a sada, samo šest dana poslije, našu inicijativu podupire više od 60.000 poduzetnika, obrtnika, paušalaca, zaposlenika...

Tko su pokretači inicijative?

Pokretači smo ja, Dražen Oreščanin, Berislav Marszalek, Gordana Fabijanić, Vedran Jakominić, Bruno Samardžić, Ivana Matić, Kristina Ercegović i mnogi, mnogi drugi poduzetnici, obrtnici...

Vaša je inicijativa kritična prema Vladinim mjerama za spas gospodarstva koje je pogodila kriza zbog koronavirusa. Koje su vaše glavne zamjerke?

Da su mjere adekvatne, nas 60.000 u ovom trenutku ne bismo se digli na noge. Ali ne samo mi, nego i druge udruge iz realnog sektora – HUP, ostale manje i veće udruge, ali i, primjerice, HGK. Svi u privatnom sektoru na koje se mjere uostalom i odnose slažu se da odgode nisu rješenje, nego da je to oslobađanje plaćanja poreza i nameta u cijelosti. Sve naše zahtjeve još prošli tjedan predali smo Vladi i o njima obavijestili sve medije.

Ima li među Vladinim mjerama i nekih koje će, prema vašem mišljenju, biti od pomoći?

Od 63 mjere Vlade podržavamo mjeru za moratorij otplate kredita, kredite s kamatom od 0,25 posto te participiranje s 3250 kuna u neto plaći, iako smatramo da bi ona trebala biti formulirana kao 70 posto primanja.

Prema vašim procjenama, ugroženo je 730.000 radnih mjesta u sljedeća dva mjeseca, dok bi broj izgubljenih radnih mjesta u tri mjeseca mogao dosegnuti čak 300.000. Koje su djelatnosti pri tome najugroženije?

Imali smo prvi val zatvaranja i pada prihoda na 0 kuna u putničkim agencijama, hotelima, restoranima, kozmetičkim salonima, neprehrambenim trgovinama, u svim ostalim uslužnim djelatnostima... U drugom krugu su građevina, sva proizvodnja koja nije vezana za osnovne životne potrepštine i dezinfekcijska i ina sredstava, marketinške i druge agencije...

Koje mjere Vlada treba donijeti?

Naše mjere su vezane za zaštitu što više radnih mjesta, to su naši zaposlenici, timovi koji su se gradili godinama i koje želimo zadržati, ali također i za održanje našeg gospodarstva u cijelosti. Od Vlade zahtijevamo da se za tvrtke i obrte kojima je naložena obustava rada, a koji su direktno njome pogođeni, odnosno koji imaju znatan pad prihoda, omogući oslobađanje plaćanja poreza na dohodak, doprinosa i prireza, u trajanju 3+3 mjeseca, zatim oslobađanje naplate komunalnih naknada, najma gradskih prostora, javnih površina te ostalih nameta gradova i općina, u trajanju 3+3 mjeseca. Zahtijevamo i da se za takve tvrtke i obrte uvede i moratorij na otplatu kredita i leasinga bez naknada i kamata, u trajanju 12 mjeseci. Za sve poduzetnike i obrtnike pak zahtijevamo trajno omogućavanje plaćanje PDV-a po naplati, trajno ukidanje svih parafiskalnih nameta i obveznih članarina, trajno ukidanje plaćanja akontacije poreza na dobit, trajno ukidanje minimalne osnovice za doprinose, za direktore i članove društva te pojednostavljenje procesa i znatno snižavanje troška likvidacije tvrtke.

Otkud bi se namaknuo taj novac za pomoć gospodarstvu, odnosno koje bi država rashode trebala smanjiti da bi mogla otpisati poreze?

Novac vezan za plaćanja doprinosa i poreza na dohodak Vlada ionako ne traži sada, dakle, likvidnost države, što je iznimno bitno, nije ugrožena. Ako im ne treba sada u ovoj izvanrednoj situaciji, onda se može ići i na oslobađanje tih poreza i nameta, a time mi dobivamo šansu zadržati zaposlenike. Također, vrijeme je da se HNB stavi u funkciju, a sigurni smo da su otvorene i financijske linije iz EU.

Koje su, prema vašem mišljenju, države donijele najbolje mjere za spas svojih tvrtki i radnih mjesta?

Danska, Njemačka, Nizozemska... praktički sve u EU, pa i Slovenija, svi imaju ili mjere ili draft mjera daleko bolji od Hrvatske.

Zašto zahtijevate ostavku ministra gospodarstva Darka Horvata?

Smatramo ga nekompetentnim u ovim kriznim uvjetima. On nije prihvatio predložene mjere iz privatnog sektora, dok su Vladine neadekvatne. Horvat je sa svojim izjavama kompromitirao poziciju kad je izjavio da čeka da mu privatni sektor dostavi mjere, a sve je davno dostavljeno. Kad imate zdravstvenu krizu, radite zdravstveni stožer i stavite doktore da ga vode, kao što to odlično radi dr. Beroš. Kad imate kriznu gospodarsku situaciju, napravite krizni stožer za gospodarstvo i stavite poduzetnike, ekonomiste... To tražimo!

Što mislite o odluci Vlade da donira svoje plaće za ožujak?

Populizam

Smatrate li da treba smanjiti plaće u državnom sektoru ili otpuštati radnike?

Smatramo da zdravstvenim djelatnicima na prvoj liniji fronte, kao i policajcima, vatrogascima i ostalima treba dati bonuse, a državni dužnosnici i službenici moraju, kao i privatni sektor, zajedno, participirati u trošku krize.