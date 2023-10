Objavljeni novi podaci: Doznajte gdje su pale cijene i koja namirnica je najviše pojeftinila

Na web stranici “ Kretanje cijena ” ažurirani su podaci o cijenama u trgovačkim lancima na dan 30. rujna, a sukladno odluci Vlade o izravnim mjerama kontrole cijena određenih proizvoda u trgovini na malo kojom se određuju najviše maloprodajne cijene za određene proizvode za što je kao relevantan datum za usporedbu cijena uzet datum 31. prosinca 2022., navodi se u priopćenju.

Nakon najnovijeg unosa podataka, na dan 30. rujna, potrošačka košarica trgovačkog lanca Konzum plus s 365 artikala iznosi 923,90 eura (6.961,15 kuna) i jeftinija je za 5,73 posto. Potrošačka košarica trgovačkog lanca Tommy s 365 artikala iznosi 912,12 eura (6.872,26 kuna) i jeftinija je za 8,79 posto, dok košarica KTC-a s 349 artikla iznosi 917 eura (6.908,99 kuna) te je jeftinija je za 4,73 posto u odnosu na cijene na dan 31. prosinca 2022. godine.

Sukladno ažuriranim podacima, kako se navodi, Konzum plus je snizio cijene za 150 artikala, Tommy za 160 artikala, dok je KTC snizio cijene za 91 proizvod.

Najveća pojeftinjenja pojedinih artikala zabilježena su kod Konzuma plus. Primjerice tjestenina špageti 5 Zlatno polje 500 g trenutno stoji 0,40 eura (3,01 kuna), što je pojeftinjenje od 82,22 posto, dok je čokolada mliječna 100 g Schogetten jeftinija za 69,7 posto te sada iznosi 0,30 eura (2,26 kuna). Kod KTC-a, Tommy-a i Konzuma plus značajnije su poskupjei samo crveni luk i kelj (60 do 61 posto), navodi se u priopćenju.

