Objavljen pakleni hodogram: Ubojica iz Njemačke odsjeo je u hotelu, unajmio BMW i pomno promatrao gužvu

Njemački grad Magdeburg potresao je tragičan događaj nakon što je vozač automobila uletio u prepun božićni sajam, usmrtivši najmanje pet osoba i ozlijedivši više od 200 ljudi. Vlasti su identificirale osumnjičenog kao 50-godišnjeg Saudijca Taleba al-Abdulmohsena, koji je već više od desetljeća živio u Njemačkoj, gdje je radio kao liječnik. Prema riječima njemačkih vlasti, motiv napada još uvijek nije poznat, no postoje indicije da je osumnjičeni postupao iz nezadovoljstva prema politici Njemačke prema izbjeglicama iz Saudijske Arabije.

Sudac je u subotu navečer odredio osumnjičenom pritvor zbog pet kaznenih djela ubojstva, brojnih pokušaja ubojstava i nanošenja opasnih tjelesnih ozljeda, dok javnost i političari traže odgovore o mogućim sigurnosnim propustima. Među žrtvama napada nalaze se devetogodišnji dječak te četiri žene u dobi od 45, 52, 67 i 75 godina, potvrdila je policija, piše CNN.

Reuters je objavio fotografiju osumnjičenog, koju je dobio od američke aktivističke skupine RAIR Foundation USA. Osumnjičeni je ranije javno izražavao antiislamske stavove, a u intervjuu za RAIR Foundation USA predstavio se kao osoba koja pomaže „izbjeglicama, posebice ženama, u bijegu iz Saudijske Arabije“. Na društvenim mrežama često je kritizirao islam i vlasti u Saudijskoj Arabiji, otvoreno podržavajući krajnje desnu njemačku stranku Alternativa za Njemačku (AfD).

Njemački mediji slijede pravilo zaštite identiteta te ga navode kao „Taleb A.“, no tijekom subotnje konferencije za novinare šef Državnog odvjetništva u Magdeburgu, Horst Walter Nopens, potvrdio je njegovo ime. Prema Nopensovim riječima, osumnjičenog se tereti za pet ubojstava i 205 pokušaja ubojstva.

Prema navodima gradskih čelnika počinitelj je koristio rute za bijeg i spašavanje kako bi došao do božićnog sajma koji je bio zatvoren za promet. Prema gradu, ruta za bijeg nije bila zaštićena barijerama ili stupićima. Liječnici hitne pomoći i vatrogasci trebali bi moći pristupiti trgu ovom rutom u slučaju nesreća ili drugih operacija, objasnio je Ronni Krug, zamjenik za osoblje, usluge građanima i red grada Magdeburga. Osumnjičeni Taleb A. odsjeo je u hotelu Maritim u Magdeburgu i unajmio BMW X3. Prema informacijama Bild-a, na dan napada pomno je pratio gužvu na božićnom sajmu. Svoj krvavi plan izveo je iz svog unajmljenog automobila.

Taleb al-Abdulmohsen stigao je u Njemačku 2006. godine te posjedovao stalnu boravišnu dozvolu. Prema izjavi Tamare Zieschang, ministrice unutarnjih poslova savezne države Saska-Anhalt, al-Abdulmohsen je živio i radio kao liječnik u Bernburgu, malenom gradu južno od Magdeburga.

Saudijska Arabija je, prema izvorima CNN-a, između 2007. i 2008. godine zatražila izručenje al-Abdulmohsena, upozorivši Njemačku na njegove radikalne stavove. Saudijske vlasti su tada iznijele sumnje da bi mogao predstavljati prijetnju, no Njemačka je odbila zahtjev zbog straha da bi povratak u Saudijsku Arabiju ugrozio njegovu sigurnost. Saudijsko Ministarstvo vanjskih poslova osudilo je napad te istaknulo kako su njemačke vlasti primile četiri službena upozorenja o osumnjičenom, uključujući tri putem diplomatskih nota.

Ministrica unutarnjih poslova Njemačke, Nancy Faeser, osumnjičenog je opisala kao „islamofoba“ te istaknula kako je istraga u ranoj fazi. Stručnjaci ističu kako osumnjičeni odudara od profila tipičnih napadača u masovnim tragedijama. „Nakon 25 godina iskustva mislio sam da me ništa ne može iznenaditi. No, saudijski liječnik, bivši musliman, koji podržava AfD i napada Njemačku zbog tolerancije prema islamistima – to je scenarij koji nisam mogao predvidjeti,“ komentirao je Peter Neumann, profesor sigurnosnih studija na King’s Collegeu u Londonu.