Objavljena lista najljepših gradova: Pobjednik je blizu Hrvatske, a ima problem s turistima

Ljepota je u očima promatrača te samim time i subjektivna, no postoje brojne ljestvice koje prikazuju podatke o "najljepšima" u raznim kategorijama. Tako je i stranica World of Statistics objavila listu 25 najljepših gradova na svijetu, a titulu je odnijela Venecija s 83,3 posto.

U "top pet" našli su se još Rim s 82 posto, Barcelona s 81,9 posto, Prag s 78,7 posto i New York s 77,7 posto. Nakon njih, slijede redom Atena, Budimpešta, Beč, Bordeaux, Milano, Stockholm, Pariz, Firenca, Tel Aviv, Kopenhagen, Marakeš, Chicago, Amsterdam, Berlin, Istanbul, St. Petersburg, Strasbourg, Dubai, Miami te Peking.

The world’s most beautiful cities (beauty score):



🇮🇹 Venice: 83.3%

🇮🇹 Rome: 82.0%

🇪🇸 Barcelona: 81.9%

🇨🇿 Prague: 78.7%

🇺🇸 New York: 77.7%

🇬🇷 Athens: 77.5%

🇭🇺 Budapest: 75.9%

🇦🇹 Vienna: 75.8%

🇫🇷 Bordeaux: 75.3%

🇮🇹 Milan: 75.1%

🇸🇪 Stockholm: 74.8%

🇫🇷 Paris: 74.7%

🇮🇹 Florence:…