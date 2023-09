Jak potres pogodio sjevernu Italiju

Potres magnitude 4,9 po Richteru u ranim jutarnjim satima zatresao je područje sjeverne Italije. Epicentar potresa nalazi se na dubini od 10 kilometara, a 37 kilometara udaljen je od Bologne.

Za sada nema dojava o materijalnoj šteti. Također, potres se osjetio i u Firenzi. "Pas se probudio u 5:08 i bio je nervozan. Cijelo vrijeme je lajao, a nakon 15 se smirio", "Probudio sam se jer sam osjetio kratko podrhtavanje", pisali su korisnici na stranici EMSC.

