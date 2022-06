'Ne činimo uslugu istini ako o partizanima govorimo kao o Hrvatima ili Srbima, to je bio zajednički pohvat'

U Spomen-parku Brezovica kod Siska održala se prigodna svečanost u povodu Dana antifašističke borbe, 22. lipnja, kada se obilježava 81. obljetnica osnutka Prvog partizanskog odreda i prve antifašističke postrojbe u Hrvatskoj i ovom dijelu Europe.

Predsjednik Republike Zoran Milanović s izaslanstvom položio je karanfil podno spomenika "Debeli brijest", a vijence su položili izaslanik predsjednika Hrvatskoga sabora, sisačko-moslavački župan Ivan Celjak, izaslanik predsjednika Vlade, ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica i predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista (SABA RH) Franjo Habulin.

Svečanosti su, među inima, nazočili bivši predsjednici Republike Stjepan Mesić i Ivo Josipović, potpredsjednik Sabora Davorko Vidović, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić, predsjednik Vrhovnoga suda Radovan Dobronić, sisačka gradonačelnica Kristina Ikić Baniček, zagrebački gradonačelnik Tomašević.

Hrvatski premijer Andrej Plenković u srijedu je čestitao Dan antifašističke borbe, 22. lipnja i odao priznanje hrvatskim antifašistima koji su se, naglasio je, hrabro suprotstavili nacizmu i fašizmu te Hrvatskoj osigurali mjesto među pobjednicima Drugog svjetskog rata.

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković uputio je čestitku u povodu obilježavanja Dana antifašističke borbe, u kojoj stoji: "Svim građankama i građanima Republike Hrvatske čestitam Dan antifašističke borbe uime Hrvatskoga sabora i osobno.

U vremenu u kojem se Europa i cijeli svijet suočavaju s posljedicama ruske agresije na Ukrajinu, najvećeg vojnog sukoba u Europi od Drugog svjetskog rata, postajemo svjesniji važnosti očuvanja mira, demokracije i slobode.

Hrvatski narod koji pamti borbu za svoju slobodu u Domovinskom ratu privržen je europskim vrijednostima vladavine prava, solidarnosti, tolerancije i poštovanja ljudskog dostojanstva. Zadaća svih nas je da svojim djelovanjem pokažemo dosljednost u odbacivanju svakog oblika ekstremizma i totalitarizma te iskažemo opredijeljenost demokraciji, međusobnom poštovanju i uvažavanju različitosti.“

Ceremonija je započela predsjednikovim polaganjem cvijeća na spomenik.

Nakon pozdravnog govora Franje Habulina, govorio je Ivan Malenica, državni tajnik i Ministar pravosuđa.

"Poštovani uzvanici, čast mi je pozdraviti vas na ovom simbolički važnim mjestu u povodu obilježavanja Dana antifašističke borbe. Današnji dan spomen je na važan dan u hrvatskoj povijesti, osnivanje sisačkog Partizanskog odreda. Spomen na dan kada su se Hrvati ujedinili u otporu protiv fašizma" počeo je.

"Prihvaćanje dobrih i loših strana povijesti je znak zrelosti društva i države. Hrvatska je stala na sranu pobjednika Drugom svjetskom ratu, u odnosu na broj stanovnika imala jedan od masovnijih pokreta otpora, te smo svkako dali doprinos slomu nacizma u Europi" poručio je okupljenima.

Fašizam, naročito nacizam, kao poredak je negirao čovjeka i u ljudima probudio ono najgore, uzrokovao patnje i stradavanja i ostavio posljedice kojih se i danas sramimo, poraz civilizacije, slom temeljnih vrijednosti i sloboda koje danas imamo u demokraciji. Hrvatska je surađivala s nacistima, to je povijesna istina koju se ne može izbrisati, niti bi trebalo, događali su se zločini nad Romima, Židovima i Hrvatima koji su se suprotstavili. O tome moramo osvješćivati mlađe generacije" naglasio je Ministar.

Dame i gospodo, moderna Hrvatska stvorena je na pomirbi i jedinstvu koji su nam omogućili da se izborimo za slobodu u ratu koji Hrvati nisu tražili ni izazvali. Hrvatski narod tijekom povijesti je znao izabrati stranu pobjednika, danas kao članica Europske unije i NATO-a ponovno se zalažemo za prave vrijednosti zaključio je Malenica.

Govor je održao i predsjednik Zoran Milanović:

Dragi prijatelji, antifašisti vi kojih je sve manje koji ste živi i pratite taj rat, moderni demokratski sljedbenici pogleda na svijet koji je nekoć bio važan. Nakon toliko godina u šumi Brezovica još jednom obilježavamo dan borbe protiv antifašizma.



Prošle godine slavili smo 80. godišnjicu okupljanja prvih antifašista u Brezovici, ljudi koji su nas stavili na mirniju i lijepšu stranu Europe. Bez njih, hrvatsko ime i reputacija bili bi okaljani. Ta država NDH nije mogla nastati bez da veliki dio Hrvata to nije odobravao, no činjenica da je već dva do tri mjeseca kasnije stvoren antifašistički pokret govori o tome da Hrvati to nisu podržavali" izjavio je predsjednik.

"Treba reći i to da je povijest tog vremena danas teško shvatljiva, motivi, strahovi i porivi tih ljudi, odanost tajnoj asocijaciji, želja za revolucijom, pretenzija na bratstvo naroda, plemenito ali surovo" izjavio je, pa naglasio da su zločini u ratu bili masovni, no nema smisla danas osuđivati ljude koji su ih činili jer je to bilo drukčije vrijeme.

"Međutim, da bismo svojoj djeci i unucima koji pokazuju sve manje interesa govorili o ovim stvarima, one ne smiju biti dogme, jer smo na sigurnoj, pravoj, pobjedničkoj strani povijesti" naglasio je.

"Ne činimo uslugu istini ako o partizanima govorimo kao o Hrvatima ili Srbima, to je bio zajednički pothvat, hrabri mladi ljudi. Ovo što govorim govorim s najboljim namjerama i vjerujem da se toga nitko ne treba stiditi niti bježati od toga jer je istina na našoj strani. Naši preci bili su na strani dobra i o tome moramo govoriti cijelo vrijeme" smatra predsjednik.

"Za antifašzam u Hrvatskoj opasnosti nema, ali treba raditi s mlađima. Da li zbog toga treba prosvjedovati, ne, to konstatiram. Konačno je došlo vrijeme da o nekim stvarima razgovaramo s manje emocija, ne bez emocija, samo s manje" zaključio je Milanović.

Župan Celjak rekao je da su najveći heroji u hrvatskoj povijesti hrvatski branitelj iz Domovinskog rata jer su ostvarili stoljetni san Hrvatica i Hrvata o slobodi, samostalnosti i neovisnosti, a granice u kojem ostvarena Republika Hrvatska, istaknuo je, izborili su upravo antifašisti i antifašistička borba.

Habulin je naglasio da je antifašizam trajna vrijednost te da on nije političko već ljudsko opredjeljenje, a kao ključnu poruku istaknuo da je "antifašizam živ i ne predaje se – nikad".