Obavještajne službe procijenit će rizik dokumenata pronađenih na Trumpovu imanju

Američka obavještajna zajednica procijenit će koliku potencijalnu opasnost po nacionalnu sigurnost predstavlja iznošenje povjerljivih dokumenata iz Bijele kuće, a koje je savezna policija (FBI) zaplijenila na imanju bivšeg predsjednika Donalda Trumpa, stoji u pismu u koje je agencija Reuters imala uvid.

Pismo od petka koje su potpisale obavještajne službe otkriva da ministarstvo pravosuđa i DNI (National Intelligence Director) "zajednički procjenjuju povjerljivost" materijala zaplijenjenog na Trumpovu imanju Mar-a-Lago na Floridi.

Foto: MARCO BELLO/REUTERS An aerial view of former U.S. President Donald Trump's Mar-a-Lago home after Trump said that FBI agents raided it, in Palm Beach, Florida, U.S. August 15, 2022.

Američka vlada pronašla je više od 300 dokumenata s oznakama tajnosti na imanju bivšeg predsjednika uključujući materijal CIA-e, Agencije za nacionalnu sigurnost i FBI-ja

Ministarstvo pravosuđa u petak je reklo da otvara istragu protiv Trumpa zbog iznošenja povjerljivih dokumenata iz Bijele kuće i njihova ilegalna čuvanja na imanju jer se vjeruje da je on ilegalno zadržao dokumente od kojih su neki imali informacije o ljudskim izvorima a one se smatraju među najvećom tajnom u SAD-u.

Foto: Handout/REUTERS The 17th page of the redacted version of an affidavit from the U.S. Justice Department submitted to a federal judge shows a list of the classification markings found on documents returned in 15 boxes to the National Archives by Trump including "184 unique documents bearing classification markings, including 67 documents marked as CONFIDENTIAL, 92 documents marked as SECRET, and 25 documents marked as TOP SECRET"

Početnu seriju od više od 150 dokumenata označenih kao tajne pronašao je Nacionalni arhiv SAD-a u siječnju, izvijestile su novine. Trumpovi suradnici dali su američkom Ministarstvu pravosuđa drugi set u lipnju, a treća serija zaplijenjena je u raciji FBI-a ranije ovog mjeseca.

Pretraga je izvedena u sklopu federalne istrage o tome je li Trump protuzakonito iznio i čuvao dokumente otkako je napustio dužnost u siječnju pošto je izgubio predsjedničke izbore te je li sprječavao istragu.

Član republikanske stranke, Trump je naznačio da je spreman ponovno se natjecati na predsjedničkim izborima u 2024. a za pretres koji je proveo FBI rekao je da je politički motiviran.