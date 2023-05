Nuit de Picek uvjerit će vas da je svaki život jednako vrijedan

Da se opisuje ljudskim karakteristikama, mačak Nuit bio bi influencer. Ima svoju Facebook-stranicu, prate ga brojni obožavatelji, a kad god stigne, organizira i neko događanje. Naravno, ima i svoju glasnogovornicu koja se o tome svemu brine. Katarina Šantić, Nuitova skrbnica, vjerojatno nije ni sanjala koliko će joj se život promijeniti kad je prije gotovo pet godina u njezin dom stiglo malo slomljeno mače.

– Nuit je ostavljen na jednom varaždinskom hranilištu mačaka, nije imao ni dva mjeseca i bio je težak 600 grama. S obzirom na to da je jako čudno držao stražnje šape, mislili su da je takav došao na svijet, no pregledom je utvrđeno da su mu slomljene i zdjelica i kralježnica. Pretpostavlja se da je netko stao na njega, možda i nije bilo namjerno. Iz udruge je stigao k meni na privremeni smještaj, pokušavali smo ga i udomiti, no ja sam brzo odustala od toga i odlučila da ostaje kod mene – govori nam i dodaje da je čupavi i prelijepi mačak svima zapeo za oko, bilo je i poziva za udomljavanje, ali kad bi objasnila da on nikad neće hodati, da je inkontinentan i zbog toga treba veću brigu i njegu, nikad se više nisu javljali. Ime je dobio po božici neba iz mitologije drevnog Egipta, trebalo mu je neko moćno ime da mu da dodatnu snagu. A sve što je do sada u svom životu proživio i preživio, može samo mačak kao što je on – hrabar i odlučan, mačak kojem je samo nebo granica.

– Kad je stigao k meni, nosila sam ga sa sobom kamo god sam išla. Ljudi su ga gledali, svi su bili oduševljeni pričom o njemu. I tako je vrlo brzo nastala Facebook-stranica Nuit de Picek, na kojoj ljudima želimo pokazati da Nuit živi kao i svaka druga mačka. I da mačke kao što je on ne smiju unaprijed biti osuđene na eutanaziju, treba im dati šansu – govori nam Katarina. Ističe da oko njega ima malo više posla, treba ga izmokrivati jer najviše mu prijete infekcije mokraćnih puteva, ima i više troška zbog higijenskih potrepština i posebne hrane, ali sve to nije razlog da mu se uskrati pravo na život. Život u kojem Nuit uživa punim plućima.

– On živi potpuno normalno, penje se kao i svaka druga mačka na podloge na koje se može uhvatiti šapama. Ima i pravi mačji karakter, dominantan je i nije mu problem potjerati mace. Jedino što su one već shvatile da Nuit ne može skočiti pa pobjegnu na mjesta na koja se on ne može popeti. I od mene pobjegne kad vidi da ću ga premotavati, a sve zna – objašnjava nam Katarina i dodaje da je jako brz, a u zavoju mu stražnji dio tijela obično ode na drugu stranu, zanosi se jer ne može upravljati njime. Nema ni osjet boli, ali ima veliko ja. Pa tako kod veterinara moraju dobro paziti kad ga pregledavaju ili mu daju injekcije.

– Kad Nuit podigne usnicu i puhne, morate biti jako brzi da izbjegnete njegov ugriz. Ako ne uspije ugristi, u pričuvi su i kandže. Jednom je bio toliko ljutit da su svi pobjegli iz ambulante. I ja sve to znam, a opet sam tri puta zbog njegovih ugriza završila na hitnoj. Ne zovemo ga bez razloga tasmanijska neman – kaže Katarina.

Svoju popularnost Nuit de Picek iskorištava da bi osvijestio ljude o važnosti svakog života, ali i da bi pomogao drugim mačkama i ljudima. Posljednji rođendan proveo je na Bundeku i skupljao hranu za mace jednog mačjeg hranilišta u Zagrebu, a pomagao je i macama iz Osijeka. Uskoro mu je "udomidan". I njega će proslaviti kao pravi influencer, u društvu ljudi koje će opet pozvati da pomognu. Ne njemu, jer on ima sve što mu treba. Kad će to biti i kome će pomagati, njegove će sljedbenike na Facebook-stranici na vrijeme obavijestiti njegova glasnogovornica Katarina. A on će se pojaviti u posebno odabranim gaćama za tu priliku, jer za svaku ima barem jedne, i na svojim kotačima. I svima pokazati kako uživa u životu, u inat onima koji su ga ostavili na ulici.