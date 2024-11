Novosađani opet prosvjeduju zbog tragedije: 'Ne daju nam da pričamo o djeci koja su poginula'

Dio Novoga Sada ispred željezničkog kolodvora u nedjelju su blokirali građani koji mirnim prosvjedom traže odgovornost za pad nadstrešnice 1. studenoga pri čemu je poginulo 14 ljudi, a troje je teško ozlijeđeno, javljaju lokalni mediji. Jedna od najprometnijih prometnica u gradu bit će blokirana do 18 sati na poziv aktivističkih organizacija STAV i SviĆe koje su pozvale građane na individualni prosvjed i građansku neposlušnost jer srbijansko tužiteljstvo, kako kažu, izloženo pritiscima i opstrukcijom vlasti, još nikoga nije proglasilo osumnjičenim za tragediju na željezničkoj postaji.

Novi Sad, ne odustajemo od protesta i blokada dok se odgovorni za zločin ne izvedu pred lice pravde. pic.twitter.com/WvZaYuuGLN — Dejan Kulja (@dejankulja) November 17, 2024

Prva se građanima obratila glumica Jelena Stupljanin koja je istaknula da među okupljenima prevladava osjećaj očaja i bijesa. „Ne daju nam da ožalimo ljude koji su ovdje poginuli. Djecu koja su poginula, jer nam ne daju da pričamo o tome. Tko god krene pričati o tome bude zastrašivan, bude uhićen“, rekla je među ostalim glumica. S druge strane, dodala je, nitko od odgovornih iz vlasti ne snosi nikakve posljedice.

Uoči prosvjeda građani su svakodnevno palili svijeće i ostavljali poruke sućuti na više lokacija u gradu, prenose mediji. Jedna od dirljivih, naveo je N1, nalazi se u blizini same željezničke postaje, gdje je netko na kartonu napisao: „Sućut od Dalmatinaca“, s imenima onih koji izražavaju suučešće i datumom – 10.11.2024. Prošlo je više od dva tjedna od nesreće na željezničkoj, podsjeća novosadski informativni portal 021.rs. Zbog nesreće su organizirani prosvjedi u Novom Sadu i Beogradu, a privođeni su građani i aktivisti koji su sudjelovali na okupljanju 5. studenoga. Međutim, javnost je još bez odgovora tko je kriv za nesreću, navodi portal.

U Višem javnom tužiteljstvu u Novom Sadu je do 13. studenoga saslušano oko 70 osoba. Tužiteljstvo se danima nije oglašavalo o istrazi, a javni tužitelj se nijednom nije obratio medijima. Novinari 021.rs više puta su pitali tko su tužitelji zaduženi za istragu, ali nisu dobili odgovor. Do sada je samo ministar građevinarstva, prometa i infrastrukture Goran Vesić podnio ostavku, i to uz komentar da ne osjeća odgovornost za pogibiju 14 ljudi pri padu nadstrešnice.