Novi odlasci iz HDZ-a, Đakić: Dekana Jukića smo već i zaboravili, s dožupanom razgovaram

Nakon potresa u HDZ-u u Vukovarsko-srijemskoj županiji, doznalo se kako nema mira, čini se, ni u Virovitičko-podravskoj, koja je utvrda te stranke. Iz HDZ-a je izašao Oliver Jukić, dekan Veleučilišta u Virovitici, još koncem prošle godine, a HDZ želi napustiti i Darko Žužak, virovitičko-podravski dožupan.

– Da, izašli smo iz HDZ-a još 22. studenoga supruga i ja, iz osobnih razloga, i to je sve što bih komentirao – rekao nam je Jukić, ne želeći govoriti o razlozima.

– Čim se izlazi iz stranke, ima veze sa stranačkim – dodao je ipak. On je svojedobno bio i dopredsjednik HDZ-a u Slatini.

Da nema nikakvih raslojavanja stranke, tvrdi, pak, Josip Đakić, prvi čovjek županijskog HDZ-a.

– Dekana Jukića već smo i zaboravili, on i supruga su napisali ostavke drugi dan nakon unutarstranačkih izbora, zato što njihov kandidat nije pobijedio. A Žužak je poslao meni dopis u kojem izražava svoje nezadovoljstvo i ostavku, no ja sam se čuo s njim. Nema više mjesta dožupana za njega i naravno da je nezadovoljan. Rekao sam mu kako nitko nije neprikosnoven i da ćemo za stručne ljude uvijek naći mjesta. Razgovaramo još, to nije gotova priča, sve su opcije otvorene – komentirao nam je Josip Đakić. Pojasnimo, zbog zakonskih izmjena, neće više biti dvije pozicije dožupana, pa očito ni mjesta za Žužaka u izbornoj utrci.

– Nema brige, ništa se bitno neće dogoditi, mi ćemo biti najbolji u Hrvatskoj, pobijedit ćemo u svim segmentima, i u svim županijama – poručio je on.