Nova studija: Šetnja od 8000 koraka jednom ili dvaput tjedno smanjuje rizik od rane smrti

Prehodate li jednom ili dvaput tjedno oko 8000 koraka, što je otprilike šest i pol kilometara, možete znatno utjecati na smanjen rizik od rane smrti, pokazala je nova američka studija. Tjelovježba se redovito povezuje s nižim rizikom od smrtnosti, no u ovom istraživanju, objavljenom u časopisu JAMA, proučavale su se zdravstvene koristi od intenzivnog hodanja samo nekoliko dana u tjednu.

Istraživači s Kyotskog sveučilišta i Sveučilišta u Kaliforniji analizirali su podatke prikupljene od 3100 odraslih Amerikanaca. Rezultati su pokazali da je u onih koji su hodali 8000 koraka jedan ili dva dana u tjednu vjerojatnost od smrti u desetgodišnjem razdoblju za 14,9 posto manja nego u grupi koja to nije prakticirala.

U osoba koje su hodale 8000 koraka ili više, tri do sedam dana u tjednu rizik od smrtnosti bio je i niži – 16,5 posto. Najveće su zdravstvene koristi od ovakvoga hodanja imali sudionici stariji od 65 godina. Znanstvenici su povezali hodanje od oko 8000 koraka u tjednu jednom ili više puta sa smanjenim rizikom i od smrti od bilo kojeg uzroka, uključujući i kardiovaskularne bolesti. „Ovi rezultati ukazuju na to da pojedinci mogu ostvariti znatnu zdravstvenu korist hodanjem samo nekoliko dana u tjednu“. U istraživanju su korišteni podaci iz 2005. i 2006. godini i u njemu je sudjelovalo 3100 sudionika, a podaci o njihovoj smrtnosti ispitani su 10 godina nakon istraživanja.

Među sudionicima istraživanja 632 osobe nisu hodale nijedan dan u tjednu, 532 ih je prehodalo oko 8000 koraka jedan do dva dana u tjednu, a 1937 ih je toliko hodalo tri do sedam dana u tjednu. Prema podacima klinike Mayo, prosječni Amerikanac dnevno hoda 3000 do 4000 koraka. Uz to se pokazalo da hodanje kao redovita aktivnost može smanjiti rizik od razvoja srčanih bolesti, pretilosti, dijabetesa, visokog krvnog tlaka i depresije.

