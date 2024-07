Deset jezivih misterija na internetu: Govori se da su izvanzemaljski kodovi, pristupnica u kultove...

Donosimo vam deset misterija koji već godinama kruže internetom i još nikad nisu riješeni. Za neke se vjeruje da se radi o izvanzemaljskih kodovima, za neke da su pristupnica u razne kultove i da sadrže religijske poruke, a neki su povezani i s misterioznim nestancima, na kojima rade zajednice, ali jednostavno ne mogu dokučiti što se dogodilo.

Cicada 3301 Puzzle Masters

Radi se o zagonetnoj grupi Cicada 3301, koja postavlja izazovne zagonetke na internet, kako bi testirala inteligenciju i vještinu ljudi. Oni koji uspiju u rješavanju zagonetke budu pozvani da se pridruže grupi, ali prave namjere grupe ostaju nepoznate. Prva zagonetka grupe objavljena je na 4chan forumu 2012. godine, a sastojala se od slika sa skrivenim porukama, tragovima poput runa i skeniranih kodova ispisanih na plakatima iz različitih zemalja. Nakon rješavanja prve zagonetke sudionici su bili odvedeni na web stranicu s još težim zagonetkama. Identitet i svrha ove organizacije ostaju nepoznati, a neki ljudi nagađaju da bi se moglo raditi o vladinoj agenciji, dok drugi vjeruju da je to skupina hakera. No, za te teorije ne postoje nikakvi dokazi.

A858: Reddit

Radi se o subreddit kategoriji na poznatom forumu Reddit, pod nazivom r/A858DE45F56D9BC9, koja je kreirana 8. ožujka 2011. godine, a od tada služi za objavljivanje čudnih, kodiranih poruka. Sve su poruka u heksadecimalnom formatu i bile su predmet mnogih rasprava. Neki ljudi vjeruju da su poruke oblik izvanzemaljske inteligencije, dok drugi vjeruju da su djelo neke vladine agencije. U 2016. godini subreddit je postao privatan i nije objavljena više nijedna nova poruka. Postoje oni koji smatraju da se jednostavno radilo o šaljivdžiji, koji je htio zaokupiti pažnju ljudi i malo se našaliti s njihovom maštom.

Markovian Parallax Denigrate

Na forumu Usenet 1996. godine pojavile su se misteriozne poruke pod ovim nazivom. Poruke su bile pisane na čudnom jeziku, koji je izgledao kao mješavina engleskog, francuskog i njemačkog, ali nitko nije znao točno značenje ovih poruka. Postoje nagađanja da se radi o tajnom kodu ili poruci izvanzemaljaca, dok su drugi mislili da je u pitanju prijevara. Računalni znanstvenici su uz pomoć računalnih tehnika otkrili da su poruke generirane uz pomoć Markovljevog lanca, matematičkog modela koji se može koristiti za generiranje nasumičnog niza riječi. Unatoč naporima stručnjaka, pravo značenje ovih poruka i dalje je misterij.

VEZANI ČLANCI

Kanye Quest 3030

Radi se o računalnoj igrici, koja je izdana 2013. godine, a kreirala ju je grupa nezavisnih programera inspiriranih likom i djelom Kanye Westa. Igrica se odvija u futurističkoj verziji svijeta, gdje je Kanye svjetski vladar. Misterij je što je igrica skinuta s interneta nedugo nakon izlaska iako je postala obožavana među fanovima američkog glazbenika. Postoje vjerovanja da je igricu napravio i sam Kanye, a neki drugi tvrde da ona sadrži religiozne slike i simbole i da je to alat za regrutaciju u kult. Kreatori igre tvrde da je to njihov neovisni projekt, a da su od pravnog tima američkog repera zaprimili pismo o prekidu rada na igrici, što je vjerojatno razlog za uklanjanje igrice s interneta.

Web stranica “973-eht-namuh-973.com”

Radi se o čudnoj web stranici bez jasne svrhe ili značenja. Kada posjetite web stranicu, dočeka vas jeziva poruka koja glasi: "Dobro došli u špilju drevnih". Stranica je puna čudnih simbola, zagonetnih poruka i bizarnih slika zbog kojih se posjetitelji češkaju po glavi. Neki ljudi vjeruju da je stranica povezana s drevnim civilizacijama i da je ključ za otključavanje tajnog znanja. Drugi vjeruju da web stranica sadrži skrivene poruke o filozofiji, matematici, lingvistici, znanosti, alkemiji, povijesti. No, kritičari misle da je to samo obmana ili razrađena šala s ciljem da zbuni ljude.

Googleov Webdriver Torzo

Intrigantna internetska misterija koja je zaokupila pažnju internetske zajednice slučaj je video zapisa "Webdriver Torso". Nastali 2013. godine, ovi se videozapisi sastoje od kratkih, naizgled nasumičnih sekvenci plavih i crvenih pravokutnika popraćenih čudnim elektroničkim tonovima. Video zapisi Webdriver Torso privukli su pozornost kada su korisnici otkrili da se mnogi od njih učitavaju u pravilnim intervalima. Nagađanja i teorije su počele kružiti, propitujući svrhu i značenje iza ovih zagonetnih videa. Neki su vjerovali da se radi o tajnoj komunikacijskoj metodi koju koriste obavještajne agencije, dok su drugi nagađali da bi to mogao biti eksperimentalni umjetnički projekt ili razrađena šala. Misterij se produbio kada je otkriveno da je kanal bio povezan s Googleom, što je dodatno potaknulo nagađanja o njegovoj svrsi i podrijetlu. Google je na kraju potvrdio da su videozapisi rezultat internog sustava testiranja, generiranja automatiziranog sadržaja za provjeru kvalitete i funkcionalnosti njihove video platforme.

Video “Grave Robbing for Morons”

Video pod nazivom “Grave Robbing for Morons” postao je predmet intriga i fascinacije, prvenstveno zbog misterija koji obavija njegovo podrijetlo i tvorce. Video istražuje mračni svijet pljačke grobova, prikazujući apsurdnost i nemoralnost takvih radnji. Satirični pristup ne samo da razotkriva glupost pljačkaša grobova, već također potiče na razmišljanje o dubljim društvenim problemima koji okružuju smrt i dostojanstvo. Misterij koji okružuje video ne leži samo u anonimnosti njegovih kreatora, već i u dvosmislenoj namjeri koja stoji iza njegove produkcije. Neki nagađaju da je napravljen kao namjerno umjetničko djelo s namjerom da izazove razmišljanje i izazove društvene norme. Drugi tvrde da bi to mogla biti subverzivna šala ili satirična kritika određenog povijesnog događaja ili kulturne prakse.

“I am God” na 4chan forumu

Incident "I am God", odnosno "Ja sam Bog" na 4chan forumu zloglasan je događaj koji intrigira i uznemiruje korisnike interneta. U ovom uznemirujućem događaju, anonimni korisnik koji je tvrdio da je božanski entitet dao je hrabre i zagonetne izjave, potresajući internetsku zajednicu. Incident je započeo kada je korisnik na stranici anonimne ploče sa slikama, 4chan, pokrenuo temu s provokativnim naslovom "Ja sam Bog". U nizu jezivih poruka korisnik je tvrdio da posjeduje božanske moći i znanje veće od ljudskog poimanja. Neki korisnici su bili zaintrigirani, dok su drugi vjerovali da se radi o pukoj prijevari.

112dirtbag

Video koji je objavio korisnik 112dirtbag postao je predmet intenzivnih spekulacija i istraga zbog potencijalne povezanosti s misterioznim nestankom Maure Murray. Snimka prikazuje osobu koja tvrdi da ima informacije o slučaju i sugerira upletenost u nestanak Maure Murray. Gledatelji su secirali svaki detalj, tražeći tragove koji bi rasvijetlili Murrayev zbunjujući nestanak 2004. godine.112dirtbag, anonimni korisnik koji stoji iza videa, tvrdio je da posjeduje insajdersko znanje i nagovijestio da je igrao ulogu u događajima koji okružuju nestanak. Povezanost videa sa slučajem Maure Murray potaknula je široka nagađanja i obnovila interes za njezin neriješeni nestanak. Internetske zajednice okupile su se kako bi istražile tvrdnje koje je iznio 112dirtbag, surađujući u analizi sadržaja videa i pomnom ispitivanju njegovih mogućih veza s njenom sudbinom. Misterij još uvijek nije riješen unatoč trudu i vladinih i samostalnih istražitelja.

Creepypasta "Ted the Caver"

Creepypasta je žanr kratkih horor priča, koje kruže na internetu i zabavljaju ljubitelje ovog žanra, a ova priča primjer je jedne or najranijih i najutjecajnijih priča u cijelom žanru. Objavljena je 2001. godine i bilježi iskustva čovjeka po imenu Ted i njegovog prijatelja dok istražuju neotkrivenu špilju. Priča je napisana u formatu osobnog bloga, a stil priče je takav da izgleda vrlo realno. Priča se odvija kroz zapise koji detaljno opisuju Tedovu rastuću nelagodu i sve više uznemirujuće pojave u špilji. Od čudnih zvukova do uznemirujućih susreta s nevidljivim entitetima, priča znalački stvara napetost i nelagodu. Dvosmislenost koja okružuje autentičnost priče doprinosi njezinoj privlačnosti. Neki vjeruju da je “Ted the Caver” djelo fikcije, dok drugi nagađaju da bi se mogao temeljiti na stvarnim iskustvima.