Norveška će zabraniti korištenje društvenih mreža mlađima od 15

Norveški premijer Jonas Gahr Store rekao je da će to biti teška bitka i dodao da političari moraju intervenirati kako bi zaštitili djecu od "moći algoritama", izvijestio je Guardian. Iako je rekao da razumije da društvene mreže mogu ponuditi zajednicu usamljenoj djeci, Store je rekao da samoizražavanje ne bi trebalo biti prepušteno na milost i nemilost algoritmima. "Naprotiv, to može dovesti do toga da postanete jednoumni i pacificirani, jer se sve događa tako brzo na ovom ekranu", dodao je.

Vlada se obvezala uvesti dodatne mjere zaštite kako bi spriječila djecu da zaobiđu dobna ograničenja, uključujući izmjene Zakona o osobnim podacima. Tako bi korisnici društvenih medija morali imati 15 godina da bi pristali na obradu njihovih osobnih podataka na platformi, čime bi se uspostavila dobna barijera za provjeru za korištenje društvenih mreža.

Norveška već ima minimalnu dobnu granicu od 13 godina, no unatoč tome više od polovice devetogodišnjaka, 58 posto desetogodišnjaka i 72 posto jedanaestogodišnjaka koristi društvene mreže, pokazalo je istraživanje Norveške agencije za praćenje medija.

