Scholz: Afera prisluškivanja samo je potvrda da bi slanje Taurusa uvukla Njemačku u rat

Izgleda da je afera oko ruskog prisluškivanja njemačkih visokih časnika samo osnažila već postojeće pozicije. Ali njemački kancelar je doživio blamažu. Obrazlagao je svoje odbijanje isporuke krstarećih raketa Taurus Ukrajini time što su navodno samo njemački vojnici u stanju programirati njezine ciljeve. Ali je šef njemačkog ratnog zrakoplovstva Ingo Gerhartz u razgovoru s trojicom časnika njemačke vojske (Bundeswehr) rekao da bi to mogli raditi i ukrajinski vojnici poslije višemjesečne obuke.

Ni kancelarovi koalicijski partneri se ne trude prikriti proturječnosti. Tako je za njemački javni servis ZDF stručnjakinja za obrambena pitanja njemačkih liberala Marie-Agnes Strack-Zimmermann rekla da je s objavljivanjem prisluškivanog razgovora otpao kancelarov argument za odbijanje isporuke. Ona je u isto vrijeme pozvala na zbijanje koalicijskih redova: „Moramo pripaziti da sada svi ne napadamo jedni druge."

A upravo je to učinila svojom izjavom. Ona je jedina zastupnica liberala koja je u Bundestagu glasala za zahtjev demokršćanske oporbe da se Taurus isporuči Ukrajini i time se otvoreno usprotivila kancelaru Scholzu. Njen stranački kolega Wolfgang Kubicki rekao je da bi sada za ponovljeni zahtjev oporbe glasalo još više zastupnika liberala (FDP).

Upravo sada ili ni u kom slučaju

Parlamentarni zastupnik demokršćanske oporbe Roderich Kiesewetter ne štedi s kritikama. Prema njemu, Scholzovi razlozi su „prividni razlozi“. „Nema ni tehničkih niti pravnih razloga koji bi bili protiv isporuke Taurusa. Dakle, sada je krajnje vrijeme da kancelar odobri isporuku poslije desetomjesečnog odugovlačenja." On dodaje da se u suprotnom opslužuje Putinov narativ.

Na lijevom i desnom rubu političkog spektra zaključci su suprotni. Predsjednica stranke Ljevica Janine Wissler je za njemački list Spiegel izjavila: „Sadržaj razgovora još jednom sasvim jasno pokazuje da bi isporuka krstareće rakete Taurus bila krajnje opasna i da bi mogući napadi sve do Moskve mogli izazvati neviđenu eskalaciju." Björn Höcke, političar dijelom ekstremno desne Alternative za Njemačku, obratio se na društvenoj mreži X kancelaru Scholzu: „Nemojte ući u povijest kao čovjek čija je odluka da isporuči krstareću raketu Taurus izazvala treći svjetski rat!"

Scholz ne vjeruje Ukrajini?

Olaf Scholz ni nakon afere oko prisluškivanja ne vidi razloga za promjenu svoje odluke. „Ne može se isporučiti neki sustav naoružanja koji je vrlo velikog dometa, a da se ne razmisli o tome kako će se odvijati kontrola nad sustavom", rekao je Scholz u jednoj diskusiji. „Ako hoćemo imati kontrolu, a to se može samo ako sudjeluju njemački vojnici, onda je to za mene isključeno." Scholz kao da je morao naglasiti: „Ja sam kancelar i zato je to na snazi."

Postoje i nagađanja da iza ovakvog kancelarovog stava stoji nepovjerenje prema vlastima u Kijevu, jer se pribojava da bi one ipak mogle gađati ciljeve u Rusiji. Domet Taurusa je 500 kilometara, pa bi iz Ukrajine mogla biti pogođena i Moskva.

Kiesewetter smatra da nepovjerenje ne bi bilo opravdano: „Ukrajinci su se do sada pridržavali svih ugovornih obveza i uvjeta pri isporukama oružja. Bilo bi strateški krajnje nesmotreno da se razori povjerenje partnera, na koje je Ukrajina upućena što se tiče isporuke oružja."

Njemački socijaldemokrati sebe vide kao stranku mira

Kancelarovo taktiziranje dobrim dijelom proističe iz socijaldemokratske tradicije. Njegova stranka ne samo da podržava njegovu suzdržanost, ona ju zapravo zahtijeva. To se prije svega odnosi na jako lijevo krilo stranke, koje socijaldemokraciju vide kao stjecište političara koji su za mir. Za njih su do veljače 2022. dobri odnosi s Rusijom bili nešto što se podrazumijeva, a mirovni poredak u Europi bez Rusije – nezamisliv. Smatralo se da će tako Rusija biti integrirana i da je tu zemlju moguće promijeniti ili na nju utjecati. U stranci sada vlada konsenzus da je to bila greška. Ali protivnici militarističke političke linije su još uvijek snažni.

Osim toga, moguće je da loši rezultati u anketama socijaldemokrate navode na računicu da bi im mirovna predizborna kampanja 2025. mogla popraviti šanse na izborima. To je jednom već učinio socijaldemokratski kancelar Gerhard Schröder kada je 2002. izborio drugi mandat odbijajući njemačko sudjelovanje u invaziji na Irak. Nedavno je Olaf Scholz objavio video koji zvuči slično: „Nema njemačkog sudjelovanja u ratu! Kažemo jasno i glasno: kao njemački kancelar neću poslati vojnike Bundeswehra u Ukrajinu. To je važeća odluka. Na to se mogu osloniti pripadnice i pripadnici naše vojske. Na to se možete i vi osloniti."

Izgleda da kancelar ima stav o Taurusu koji ima i većina Nijemaca. Anketa koju je proveo YouGov pokazuje da se 58 posto ispitanika protivi isporuci krstarećih raketa, a samo 28 posto je za. Čak 31 posto ispitanika odbija bilo kakvu vojnu podršku Ukrajini.

To nije Scholzovo definitivno odbijanje

No čini se da kancelarov stav nije neumoljiv. Tako barem misli vanjskopolitički stručnjak socijaldemokrata Nils Schmid: „Tehničke, ustavno-pravne i strateške prepreke su veće nego kod drugih vrsta oružja. Ali to ne isključuje mogućnost da vlada u budućnosti dođe do drukčije procjene i odluči se za isporuku."

Strogo uzevši, Scholzovo odbijanje nije definitivno. On je rekao: „Ako hoćemo imati kontrolu, a to se može samo ako sudjeluju njemački vojnici, onda je to potpuno isključeno." To bi moglo značiti da je isporuka moguća ako u tome ne sudjeluju njemački vojnici. Tako Scholz drži odškrinuta vrata.

Demokršćanin Roderich Kiesewetter smatra da je Njemačka odavno morala isporučiti Taurus: „Mora biti jasno da se, ako Putin ne bude zaustavljen u Ukrajini, opasnost od rata u ogromnoj mjeri povećava i za nas! Zato takvo kancelarovo ponašanje slabi njemačku i europsku sigurnost. Umirivanje, toleranciju i ponude za pregovore Rusija vidi kao slabost, kao poticaj da nastavi."