Poslušajte snimku koja je digla Njemačku na noge: Tema je opasna, a nitko ne zna kako su Rusi došli do nje

Njemačke vlasti izvijestile su da provode istragu nakon što je u Rusiji objavljen audiozapis na kojem se navodno može čuti kako njemački vojni dužnosnici raspravljaju o podršci Ukrajini, uključujući moguću uporabu raketa Taurus. Kancelar Olaf Scholz, koji je u subotu boravio u Rimu, nazvao je to "vrlo ozbiljnom situacijom" i istaknuo da njemačke vlasti pažljivo, intenzivno i brzo rade na razjašnjenju tog pitanja.

U snimci, koja traje 38 minuta, vojni časnici raspravljaju o ukrajinskim mogućnostima korištenja krstarećih raketa dugog dometa Taurus. U Njemačkoj se, da podsjetimo, trenutno vodi rasprava o tome treba li isporučiti rakete, dok se Ukrajina suočava s neuspjesima na bojištu nakon dvije godine rata, a vojna pomoć Sjedinjenih Američkih Država zapinje u Kongresu. Ranije ovog tjedna Scholz je istaknuo svoj oprez u vezi s slanjem Taurus raketa Ukrajini, upozoravajući na rizik od direktnog uključivanja Njemačke u rat. Njegovo oklijevanje izvor je napetosti unutar njegove trostranačke koalicije i također je diglo na noge konzervativnu oporbu u Njemačkoj, piše Associated Press.

