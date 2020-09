Njemačke službe u problemima: Sve više vojnika i policajaca otvoreno veliča neonacizam

Njemačka ponovno ima javni problem s neonacizmom, međutim ne u nekoj vojnoj postrojbi, kako je to do sada bio slučaj, već u policiji. U zapadnom je dijelu te zemlje otkriveno pet chat grupa u kojima su se vodili razgovori ekstremističkog sadržaja, zbog čega su se ponovno probudile sumnje u infiltraciju krajnje desnih snaga u državne snage reda. Tako je u srijedu suspendirano 29 policajaca zbog dijeljenja slika Hitlera i nasilne neonacističke propagande u tih pet, ili više, online grupa za raspravu.

Dugo su bili 'samo izuzeci'

Herbert Reul, ministar unutrašnjih poslova države Sjeverno Porajnje - Vestfalija, u kojoj su grupe otkrivene, nazvao je događaj sramotnim. Opisao je slike koje su se dijelile među policajcima kao "najodvratnije i neizrecivo neonacističko širenje mržnje prema migrantima". Riječ je o 126 slika na kojima su svastike, montirana slika prognanika u plinskoj komori te ubojstvo tamnoputog čovjeka, opisuju dužnosnici te njemačke države.

Ovaj slučaj nije jedini i nipošto nije izoliran, već problem s neonacizmom i krajnjom desnicom u njemačkim snagama sigurnosti latentno postoji otprije. Ovoga je tjedna pretražen dom 40-godišnjeg vojnika koji je bio povezan s istragom o mogućoj krajnje desnoj terorističkoj zavjeri. Godinama su njemačke vlasti odbijale pomisao na takvu pojavu u njihovim snagama reda. No, riječ je o danas gotovo uobičajenoj pojavi koja je samo ove godine u više navrata punila novinske stupce. Do sada se svaki takav događaj tretirao kao incident, a ne pravilo, a svaka se pomisao da možda postoje i organizirane mreže štovatelja takvih politika odbacivala. Tako je i ministar unutrašnjih poslova Reul rekao kako se dugo nadao da su takve epizode izuzetak.

- Danas više ne mogu govoriti o pojedinačnim slučajevima - kazao je.

Ljetos je raspuštena cijela jedna postrojba specijalnih snaga zbog činjenice da su se u nju infiltrirali krajnje desni ekstremisti. I sada je jasno da je riječ o problemu s kojim će vlasti sve teže izlaziti na kraj. Riječ je o jednoj od četiri aktivne, borbeno sposobne satnije specijalne postrojbe KSK. Zbog tog otkrića ministrica obrane Annegret Kramp-Karrenbauer odredila je da se potpuno promijeni način obuke, od regrutiranja, uvježbavanja i zapovijedanja, prije nego što se postrojba ponovno uputi na neku vojnu vježbu ili u misiju međunarodnog karaktera.

U ovom najnovijem slučaju s policijom pretraženi su domovi 14 od ukupno 29 suspendiranih policajaca u najmanje pet mjesta i gradova, objavljeno je samo kako je jedan od policijskih zapovjednika također bio članom spornih grupa. Također, ovo nije prvi takav slučaj u policiji; u vijestima se već govorilo o nekoliko policijskih postaja bilo zbog krajnje desnog ekstremizma. U državi Hessen istražitelji su kao izvor prijetnji smrću locirali računala koja su pripadala policiji, prijetnje ljevičarskim političarima i poznatim Nijemcima s emigrantskim korijenima šalju se već dvije godine. Nakon toga ministru unutrašnjih poslova nije preostalo ništa drugo već da objelodani zabrinutost zbog krajnje desne mreže formirane u njegovim policijskim snagama.

U Münchenu su također otkrivene grupe u kojima su policajci razmjenjivali poruke antisemitskog sadržaja. Ovaj najsvježiji slučaj otkriven je kada je privatni pametni telefon 32-godišnjeg policajca oduzet kao dokaz u jednoj nepovezanoj istrazi koja se bavila time je li on povjerljive informacije o organiziranom kriminalu slao jednom novinaru.

'Kako će to CDU kontrolirati?'

- Drugdje je virus ušao u ustanove, a u Njemačkoj u državni aparat. Sada se stvar zaoštrila jer se Njemačka priprema za vrijeme nakon Angele Merkel, što je opća šira slika te se smatra da CDU/CSU neće više samo tako moći kontrolirati desni spektar. On postaje sve veći kolač za radikale, pa se onda neki ljudi iz uvjerenja, a neki možda i iz karijerizma, prestrojavaju za buduća vremena. Politički je gotovo nemoguće, a realistički bi trebalo da to bude nešto što će se držati pod kontrolom. To je godinama i desetljećima bilo moguće. Desničari su doista preživljavali na rubu; kad god bi izašli na izbore, vrtjeli bi se od pola do dva i pol posto, i to na lokalnim izborima. A sada je već riječ o dvoznamenkastim brojkama - kaže prof. dr. sc. Žarko Puhovski.