Njemačka vapi za ovim radnicima, traže ih po cijelom svijetu: Prosječna godišnja plaća je 40.000 eura

Njemačka se u potrazi za radnom snagom namjerava usredotočiti na zemlje izvan Europe poput Brazila, Meksika i Indonezije, rekao je ministar rada Hubertus Heil za dnevnik Neue Osnabruecker Zeitung u subotu. “Mi zajedno s predstavnicima gospodarstva radimo na strategiji u zemljama u kojima se na tržištu rada nalazi mnogo više mladih i dobro kvalificiranih radnika nego što to domaća tržišta rada mogu apsorbirati”, rekao je ministar rada Hubertus Heil dodajući kako će se pritom obraćati pažnja na to da se domaćim tržištima rada ne oduzmu potrebni stručnjaci. On je ustvrdio kako se radi o 'win-win' situaciji, javlja Fenix Magazin.

"Mi profitiramo, ali profitiraju i zemlje podrijetla. Mi ćemo ulagati u stručno osposobljavanje mladih u na licu mjesta, a ljudi koji će doći u Njemačku profitirat će od dobro plaćenog radnog mjesta koje im otvara mogućnost da financiraju obitelji kod kuće”, rekao je Heil.

S ministricom vanjskih poslova Annalenom Baerbock u lipnju bi Heil trebao otputovati u Brazil kako bi razmotrili mogućnost dolaska većeg broja njegovateljica i njegovatelja koji su prijeko potrebni njemačkom tržištu rada. Slične sporazume trebale bi sklopiti i s Meksikom te Indonezijom, a Heil je već u veljači boravio u Gani s istim ciljem. Kako izvještava javni servis ARD, njemačka vlada razgovore o privlačenju radne snage vodi i s Kolumbijom, Tunisom, Marokom, Egiptom, Indijom, Filipinima i Vijetnamom.

Osim kvalificirane radne snage na području njege, iz spomenutih zemalja bi trebali stići i ostali radnici potrebni njemačkom tržištu rada.

Kako je priopćio Institut za njemačko gospodarstvo (IW), krajem 2022. je na agencijama za zapošljavanje u Njemačkoj bilo prijavljeno preko 630.000 radnih mjesta koja nije bilo moguće popuniti zbog nedostatka određene radne snage. Na sto otvorenih radnih mjesta u sektoru strane njege dolazi samo 33 adekvatno kvalificiranih radnika.

Predsjednik Zaklade za zaštitu pacijenata Eugen Brysch istodobno je kritizirao masovni uvoz njegovateljica i njegovatelja te ukazao na to da potencijal za lakše popunjavanje otvorenih radnih mjesta u sektoru njege postoji i sada u Njemačkoj, ali da je potrebno poboljšati uvjete rada kako bi se taj potencijal iskoristio i radna mjesta postala atraktivnija.

“Par stotina njegovateljica iz Brazila neće riješiti ove probleme. Potrebno je poboljšanje uvjeta u ovom sektoru”, rekao je Brysch. Upozorio je na to da su se mnogi dosadašnji njegovatelji i njegovateljice prekvalificirali za manje stresna i bolje plaćena zanimanja. Procjenjuje se da bi privatni sektor strane njege već sad kolabirao bez mnogih radnika iz istočne Europe koji su zaposleni u kućanstvima. Prosječna godišnja bruto plaća u sektoru njege je oko 40.000 eura.

