Nižu se komentari na potez žene iz Novog Sada: 'Razumijem revoltiranost, ali reakcija je pretjerana'

Nesvakidašnja situacija, koja se prije nekoliko dana dogodila u Novom Sadu, izazvala je niz reakcija. Kako je izvijestio Blic, jedna je žena natrljala pseći izmet 13-godišnjoj djevojčici na glavu jer ona nije htjela počistiti za svojim psom. Nakon brojnih komentara na društvenim mrežama, oglasila se i žena koja je pojasnila svoj postupak.

"Ja sam ta osoba koja je sada djetetu, a danas sutra i odrasloj osobi, natrljala go*** na glavu. Nije bitno je li dijete ili žena od 50 godina, ako netko ima psa, kućnog ljubimca, osim obaveze šetanja, ima obavezu i da pokupi za svojim psom! Kada joj je pas uredno obavio s**** ispod prozora, metar od mog psa, okrenula se i produžila. Lijepo sam je zamolila da pokupi za svojim psom, a ona se okrenula. Da je rekla 'oprostite, zaboravila sam vrećicu, nemam', nikakav problem, pokupila bih ja. Pokupila sam gov**** od svog psa, pokupila sam njeno, došla do nje i g**** joj je završilo na glavi", opisala je žena. Uz to, dodala je kako ima psa četiri godine te kako se nikada nije dogodilo da nije pokupila za njime. Mnogi ljubitelji životinja kritizirali su njezin potez, ali i djevojčicu koja nije pokupila pseći izmet.

"Kada bismo svi to radili kao ta žena, većina vlasnika pasa po Beogradu bi to nosila na glavi. Međutim, ne treba uzimati pravdu u svoje ruke, postoje ljudi koji su za to zaduženi", rekao je Goran Šarenac, predsjednik kinološkog društva Novi Beograd. Istaknuo je kako je rješenje u edukaciji te kako postoji i znak koji poziva građane da počiste za svojim ljubimcima.

Ana Kojić, aktivistica za prava životinja, kazala je: "Razumijem revoltiranost, ali reakcija je pretjerana".

"Ima i toliko drugog neorganskog otpada i plastike, bolje da građani to počiste malo oko sebe. Jedna ovakva zaboravljena stvar, kao što je djevojčica napravila, neće toliki problem napraviti", navela je Kojić.