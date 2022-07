Nizozemski farmeri izašli na ulice, a to su odmah iskoristili antiglobalistički krugovi koji su se do jučer borili protiv cjepiva

PREVIŠE DUŠIKA

Nizozemska ima problem s prekomjernim količina dušika. Glavni izvor emisija tog plina u Nizozemskoj ipak je uzgoj stoke. U prosincu je vlada procijenila da će broj grla na nacionalnoj razini morati biti smanjen za 30 posto, a prije pet tjedana, 10. lipnja, krenula je u konkretizaciju i usvojila ciljeve za smanjenje zagađenja dušikom, koji u nekim područjima mogu sezati do 70 posto do 2030. godine. Vlada premijera Marka Ruttea jasno je, predstavljajući ciljeve za smanjenje dušika, poručila da neće svi nizozemski farmeri moći nastaviti poslovati kao do sada. Kad su tu poruku čuli farmeri koji su naslijedili i razvili obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja se uzgojem stoke i proizvodnjom mlijeka ili mesa bave nekoliko stotina godina, nije teško zaključiti zašto su se digli na prosvjede