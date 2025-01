Nizozemci dobili hepatitis od borovnica: 'Moglo bi biti stotine zaraženih'

Najveći nizozemski lanac supermarketa Albert Heijn povukao je u ponedjeljak sve vrećice smrznutih plavih borovnica od jednog kilograma zbog moguće kontaminacije hepatitisom A, a sada je potvrđeno da je najmanje dvanaest ljudi postalo ozbiljno bolesno. RIVM (Nizozemski institut za javno zdravstvo i okoliš) smatra da bi broj zaraženih mogao biti i puno veći.

"Dvojica pacijenata su toliko bolesni da su morali biti hospitalizirani", rekao je glasnogovornik RIVM-a, Eelco Franz, za NU.nl. Dvanaest pacijenata ima između 25 i 77 godina, a RIVM predviđa da bi moglo biti stotine zaraženih, jer mnogi ljudi možda nisu još oboljeli, a povlačenje proizvoda počelo je tek sada. "Naravno, nije svaki plod kontaminiran, ali bit će još ljudi koji će se razboljeti. I oni mogu zaraziti druge", dodao je Franz.

Unatoč mogućoj širini epidemije, glasnogovornik ne vidi razlog za zabrinutost. "Većina ljudi oboli blago ili uopće ne osjeti hepatitis A", kazao je, ističući da mnogi zaraženi neće ni tražiti medicinsku pomoć jer simptomi mogu biti blagi. Međutim, može se razviti akutni upalni proces na jetri. "Ako se osjećate bolesno, vrlo je važno održavati dobru higijenu", rekao je glasnogovornik RIVM-a.

Prema Franzu, vjerojatni izvor kontaminacije je berba plavih borovnica, pri čemu je moguće da je zaraženi berač prenio virus zbog loše higijene nakon korištenja WC-a. Virus hepatitis A prenosi se izmetom, a loša higijena može doprinijeti prijenosu virusa na voće. Također, moguće je da su borovnice zalijevane kontaminiranom vodom.

Inače, hepatitis A uzrokuje upalu jetre, a simptomi uključuju umor, groznicu, bolove u trbuhu i mučninu. Može izazvati i žuticu, što podrazumijeva žutilo kože i očiju zbog lošeg rada jetre. Ne postoji specifičan lijek za hepatitis A, ali simptomi se mogu ublažiti, a za prevenciju je dostupno cjepivo. Hepatitis A možete dobiti kontaktom sa zaraženim osobama ili konzumiranjem kontaminirane hrane.

Nizozemski portal napominje da se radi o zamrznutim borovnicama iz Poljske, pakiranim u vrećicama od jednog kilograma s rokom trajanja do 14. travnja 2026. Albert Heijn je povukao te vrećice iz trgovina, uključujući sve one s datumom trajanja do tog roka. Borovnice iz drugih pakiranja, poput onih u papirnim kutijama, nisu kontaminirane, navode tamošnji mediji.

