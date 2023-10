Nika Ilčić o nasilju: Kod njega sam osjetila nekontrolirani bijes. Nisam znala koji mu je cilj

Ne odgovaram liku 'idealne žrtve' i ja to nisam. I to nije samo u mom slučaju, već se ni u milijun drugih slučajeva ženama ne vjeruje i uvijek će ljudi nekako automatski zauzeti stranu muškarca, riječi su 22-godišnje hrvatske influencerice Nike Ilčić koja već pet mjeseci živi sa spoznajom da je sama dijelom porazne statistike zlostavljanih žena. Zašto se i dalje ne vjeruje ženama, usprkos presudi koju je u njenom slučaju donio Osnovni sud u Staroj Pazovi još sredinom svibnja, glavno je pitanje koje si Nika i dalje postavlja.

- Jako je teško biti žena, pogotovo u situaciji u kojoj sam se ja našla. Dan nakon, kada je izašla prva vijest, ja sam znala kakva će biti reakcija i kakvi će biti komentari. Znala sam da će ljudima biti teško spojiti kockice. Ni u jednom slučaju otkad se moj dogodio nisam vidjela da se ženi bezuvjetno vjeruje. Teško je biti žena, a također se moram osvrnuti i na komentare drugih žena koje nisu bile u korist ne samo meni već i drugima. Nizami, Klari, Nadi – ispričala je Nika pred kamerama za Večernji list.

Tog 8. svibnja srbijanska je javnost, potresena nedavnim masakrom u osnovnoj školi, izašla na ulice kako bi izrazila nezadovoljstvo količinom nasilja kojoj svjedoče u svom okruženju, no Nika je proživljavala svoj horor. Stiskanje, bacanje na krevet, gušenje i prijetnje smrću – dijelom su presude koja će Niku pratiti do kraja života, a zbog kojeg je sud Nikinom bivšem dečku odredio osam mjeseci uvjetne zatvorske kazne, kao i mjeru zabrane približavanja u iduće tri godine. S obzirom na prirodu njenog posla ubrzo su o tome izašle i brojne vijesti, a četiri mjeseca nakon sama je odlučila s internetom podijeliti svoju priču.

Što ju je nagnalo da se oglasi i objasni sve što se događalo, pitali smo je.

- Više sam se osjećala kao da moram. Nisam imala ideju da ću morati poduzeti takav korak, ali sam morala više nego što sam htjela. Vidjela sam da je bilo potrebno jer se puno ljudi želi poistovjetiti, što se i dogodilo – kazala je.

Niste sami i pričajte o tome

- Ispod tog videa možete pročitati gomilu ispovijesti, a da ne pričamo o porukama koje su mi stizale koje su još jezivije od komentara. Javile su mi se čak i neke javne ličnosti, a koje su bile u sličnim situacijama. Jako mi je žao svake žene, svakog muškarca i svakog djeteta koje se našlo u klinču s obiteljskim nasiljem, ali je to i ono što me držalo na okupu. Vidjela sam da nisam sama i to je ono što bih ja poručiti ljudima koji se trenutno nalaze u poziciji u kojoj sam se ja našla: Niste sami i pričajte o tome – poručila je Nika, osvrnuvši se na reakciju ljudi.

I Nika tu doista je u pravu. Uz više od 1.100 komentara, mahom poruka podrške, Niki je objava ovog videa zaista pokazala da nije sama. ''Kao netko tko živi s narcisoidnim ocem, cijeli život moja majka i ja živimo u teroru, kao i braća i roditelji mog oca s kojima živimo. Apsolutno svi znaju kakav je, ali nitko ne reagira. Majka prva iz straha, a mi djeca jer nismo u mogućnosti, ali sve što si navela je točno i mogu se poistovjetiti'', jedan je od vapaja pratitelja koji malo i predobro razumiju sve što je Nika objasnila.

Ono što joj je pomoglo, osim ljudi koji su joj se obratili sa svojim pričama, bila je i stručna pomoć psihologa i psihijatra koje bi preporučila svima koji se nalaze u takvoj situaciji. Ono po čemu se Nika može poistovjetiti s ostalim žrtvama je, kazala nam je, strah koji će uvijek biti prisutan negdje u njenoj podsvijesti.

- Dan nakon što se to dogodilo mi je odvjetnica poslala članak kako je jedan dečko iz Novog Sada unatoč zabrani prilaska došao i ubio svoju bivšu curu. Svašta čovjeku u toj situaciji prođe kroz glavu, pogotovo jer je strah bio jako svjež i nov. Sada je definitivno bolje, ali uzimam u obzir činjenicu da ljudi koji ne bi trebali znati gdje živim i gdje se krećem to znaju. Iskreno, ne želim razmišljati o takvom strahu jer imam osjećaj kao da bi ga prizvala ako se toliko osvrćem na situaciju. Sigurna sam 350 kilometara dalje i sad je taj strah puno blaži – ispričala nam je Nika.

No, ono što je Niki ledilo krv u žilama, objasnila nam je u razgovoru, bile su njegove oči: zjenice koje su bile neprepoznatljive veličine i koje su isijavale bijes. Za takav fenomen za kojeg Nika kaže da je prepoznalo puno žena nema službenog naziva ili objašnjenja, koliko smo istražili, stoga smo je zamolili da nam sama objasni što to znači.

- Konkretno što sam vidjela su bile samo zjenice koje su se povećale, no ono što sam osjetila je bio nekontrolirani bijes i agresija. Kao nekakav 'blackout'. Zato je bilo strašno jer ne znaš što očekivati, ne znaš hoće li stati i ne znaš koji mu je cilj. Puno ljudi je prepoznalo te crne oči i ako mogu dati savjet: kad ih vidite, bježite – objasnila nam je.

U tim situacijama dvije su opcije – ostati ili pobjeći. Nika je toga dana odlučila poduzeti onaj koji ju je, kasnije će se ispostaviti, osnažio i nagnao da si više nikada ne želi dopustiti takvo ponašanje ljudi koje voli. Kada je susjed pokucao na vrata njihovog zajedničkog stana, čuvši buku, Nika je otišla sa susjedom koji je pozvao policiju iz stana i odlučila podići tužbu, ispričala je.

'Ma on mi je brat' i 'Sve je okej'

- U mojoj situaciji nitko nije mogao ništa napraviti jer što god da su mi govorili, ja nisam slušala. Isto će biti u većini drugih slučajeva i zato ne preporučujem da se pokuša razgovarati s osobom koja trpi nasilje jer ona sama nije u stanju shvatiti i otići iz te situacije. To nema smisla, moja preporuka je policija. Vjerovali ili ne, neki dan sam vodila jedan jako ozbiljan razgovor s prijateljicom koja ima jednu djevojku među svojom rodbinom koja je u takvoj vezi. Gledala je moj video i prepoznala je njihovu vezu u našoj i nije znala što da radi. Prva i jedina opcija koju ima u tom trenutku je policija. U puno slučajeva se dogodi da sama žrtva ne želi priznati to nasilje – poručuje 22-godišnja influencerica.

Nažalost takvi odnosi znaju eskalirati do te mjere da neki članovi obitelji moraju otići direktno na policiju jer je to najsigurnije, priča nam. U ovakvoj vezi ne možeš imati garanciju da ćeš ostati živ. Ako bilo tko prepozna takav opasan odnos definitivno treba ići na policiju i nadati se najboljem i da će institucije odraditi svoj posao.

A vjeruje li Nika da bi institucije doista odradile svoj posao?

- Nadam se da bi – odgovara nam.

Zanimalo nas je i koje su misli bile iza njenog naslova videa: ''Pravda je spora ali dostižna''. S obzirom na konotaciju koju nosi, pitali smo je mislila na institucije, no pojasnila nam je kako je zapravo bilo riječ o potpuno drugom razlogu – riječima koje je upravo njen bivši dečko iznio u danima kada još presuda nije bila donesena.

- Jako dugo sam razmišljala kako nazvati taj video, prvo sam mislila staviti samo točku ili nešto slično. Međutim, to je proizašlo iz njegove objave u kojoj je napisao kako uz njegovo ime i prezime nikada neće stajati nasilnik, a tu je objavu završio upravo tim riječima: pravda je spora ali dostižna. Ona to i je, bio je u pravu. U ta četiri mjeseca dok se ja nisam oglasila i ispričala što se dogodilo, postajala je ta agonija, medijski linč, predrasude, naslovi, a i samo moje mentalno zdravlje koje je bilo jako narušeno. To je bila moja pravda i samouvjereno ću reći da je to jedina pravda koja postoji u ovoj situaciji. Ja sam se odlučila zadovoljiti ovom pravdom – zaključuje Nika Ilčić.

