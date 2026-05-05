Nijemac se zabio u grupu ljudi i u miru čekao policiju: 'Više se ne osjećam sigurno, ovo nam pokazuje koliko smo ranjivi'

Jutro nakon amok vožnje u Leipzigu, u kojoj su poginule dvije osobe, a tri su teško ozlijeđene, na mjestu događaja vladaju tuga i bijes. Ljudi koji idu na posao stalno dolaze do mjesta zločina i izražavaju svoju zaprepaštenost. „Duboko sam potresena ovim činom. Pokazuje nam koliko smo ranjivi“, kaže jedna 63-godišnja žena. Pita se kako je moguće da jedna osoba može u smrt odvesti toliko drugih ljudi.

„Više se ne osjećam sigurno i na velikim događanjima u gradu uvijek hodam sasvim uz rub ceste jer me je strah“, naglašava ona. Rano ujutro jedna je prolaznica došla i zapalila svijeću. Kaže da osjeća veliko suosjećanje prema žrtvama. Gradska uprava spustila je zastave na pola koplja na trgu ispred Nove gradske vijećnice, piše Deutsche Welle.

Automobilom u pješačku zonu

U ponedjeljak (4.5.), oko 16:45 sati, u središtu Leipziga jedan 33-godišnji vozač automobila se zaletio u masu ljudi u pješačkoj zoni. Očevici su izjavili da se bijeli automobil kretao procijenjenom brzinom od oko 70 do 80 kilometara na sat. Prije nego što se vozilo zaustavilo, dogodila su se dva teška sudara. Dvije osobe su pritom izgubile život. Prema podacima državnog odvjetništva i Policijske uprave Leipzig, radi se o 63-godišnjoj ženi i 77-godišnjem muškarcu.

Brojne druge osobe su ozlijeđene, najmanje tri od njih teško, što su službeno potvrdili državno odvjetništvo i policija. Prema navodima policije, ukupno je oko 80 ljudi izravno pogođeno događajem. Koliko ih je ozlijeđeno, još uvijek nije jasno. „To je jučer bilo vrlo teško. Mnogi ljudi su samostalno napustili mjesto događaja i otišli liječniku“, rekao je glasnogovornik državnog odvjetništva u Leipzigu Ricardo Schulz.

Što je poznato o vozaču?

Vozač se, prema policiji, bez otpora dao uhititi. „Počinitelj je zatečen i uhićen u vozilu“, rekao je predsjednik policije René Demmler. Prema policijskim podacima, riječ je o 33-godišnjem njemačkom državljaninu. Prema Demmleru, muškarac je rođen u Njemačkoj i živi u regiji oko Leipziga. Obje žrtve su također njemački državljani, priopćila je policija. Državno odvjetništvo vodi istragu zbog dvostrukog ubojstva i najmanje dva pokušaja ubojstva.

04 May 2026, Saxony, Leipzig: An ambulance passes near the spot where a car has driven into a group of people. Photo: Jan Woitas/dpa Photo: Jan Woitas/DPA Foto: Jan Woitas/DPA

Prema informacijama novinske agencije dpa, muškarac je već ranije bio poznat policiji, ali ne zbog težih kaznenih djela. Moguće je da je osumnjičenik psihički bolestan. Prema informacijama njemačkog javnog servisa MDR, navodno je nedavno otpušten iz psihijatrijske ustanove. Državno odvjetništvo i Policijska uprava Leipzig sada protiv 33-godišnjaka vode istragu, među ostalim zbog dvostrukog ubojstva i višestrukog pokušaja ubojstva. Danas bi trebao biti izveden pred istražnog suca.

Bez političkih motiva

Gradonačelnik Burkhard Jung i ministar unutarnjih poslova Saske Armin Schuster govorili su o amok vožnji. „Prema dosadašnjim saznanjima, ne polazi se od političkog ili vjerskog motiva počinitelja“, navodi se u priopćenju. Policija polazi od toga da je riječ o pojedinačnom počinitelju.

Predsjednik vlade Saske Michael Kretschmer izjavio je u prvom reagiranju: „To me duboko potreslo. Mislima sam uz žrtve i njihove obitelji. Ozlijeđenima želim snagu i brz oporavak. Ovakav čin ostavlja nas bez riječi – i čini nas odlučnima.“ Sada je važno biti tu jedni za druge, rekao je Kretschmer.

Axel Schuh, zapovjednik vatrogasaca Leipziga, izjavio je za prvi program njemačke televizije da su ljudi u Leipzigu neposredno nakon događaja reagirali „izvrsno": „Odmah smo imali pružatelje prve pomoći na mjestu događaja. Studenti medicine, liječnici, ali i civili koji su odmah započeli pružati pomoći ozlijeđenima. A mi smo potom praktički odmah preuzeli.“

Prolaznicima se pruža pomoć na mjestu događaja

Veliki dijelovi središta grada i dalje su zatvoreni. Vozilo korišteno u napadu je uklonjeno, a tragovi se i dalje osiguravaju. Prema navodima policije, pogođeni dio pješačke zone ostat će zatvoren najmanje do kasnog poslijepodneva. Već u ponedjeljak navečer brojni su ljudi na Augustusplatzu u pješačkoj zoni položili cvijeće za žrtve. Jutro nakon događaja ondje, na laganoj kiši, leži nacrtana slika. „Jutros nisam imala cvijet, pa polažem cvijet iz vrta svog srca“, piše na njoj.

Tijekom cijele noći i još ujutro stručnjaci iz policije te članovi tima za krizne intervencije pružaju pomoć prolaznicima na mjestu događaja. Rečeno je da postoji mnogo pitanja o događaju te da se ljudima nastoji olakšati zabrinutost.

I policijska dušobrižnica od ponedjeljka je na terenu kako bi pomogla policijskim službenicima u suočavanju s teškim prizorima. „Tijekom intervencije snage su visoko koncentrirane i kao u tunelu. Tada im moja pomoć zapravo nije potrebna. No nakon toga dojmovi se moraju obraditi“, rekla je Barbara Zeitler.

U i oko dviju crkava u središtu Leipziga, sv. Nikole i sv. Tome, od danas će biti omogućen prostor za žalovanje i sjećanje. U 17 sati planirana je ekumenska komemoracija u crkvi sv. Nikole. Obje crkve nalaze se u blizini mjesta događaja – kao i Sveučilište u Leipzigu, koje u podne organizira javnu komemoraciju.