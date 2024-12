Niječe krivnju, a nakon što joj je ušao u sobu i 4 je puta ubo nožem, nazvao je prijatelja i kazao mu: Riješio sam staru!

- Nisam kriv - kazao je A. K. (28) kojem se na Županijskom sudu u Zagrebu sudi zbog teškog ubojstva majke (68). Prema optužnici, ubio ju je 4. svibnja rano ujutro u prizemlju kuće u Vrapču i to nakon što je ušao u njezinu sobu. Majku je ranije u više navrata verbalno i fizički zlostavljao, a nakon što joj je ušao u sobu dok je ležala na krevetu nožem dužine oštrice oko 8,5 cm četiri puta ju je ubo po vratu. Žrtva, koja se očito pokušala obraniti, zadobila je više reznih rana na šakama, no uslijed zadobivenih ozljeda je preminula. Nakon toga A. K. se udaljio iz stana te je poslao poruku prijatelju.

- Gotova je. Skupio sam malo m**a napokon - napisao je prijatelju A. K.

- Tko je gotov? - upitao ga je prijatelj. A. K. ga je potom nazvao i kazao mu:

- Riješio sam staru. I sada čekam da to netko počisti. Ona leži na krevetu i sve je krvavo - kazao je A. K.

- Gdje si sada? - pitao ga je prijatelj

- Na kavi - odgovorio je A. K. Kako prijatelj A. K nije bio siguran što se točno dogodio, nazvao je mladića koji im je zajednički prijatelj, a ovaj mu je kazao da je dobio identične poruke. Oni su bili ti koji su nazvali policiju, koja je potom A. K. uhitila u kafiću. Njih su dvojica svjedočili da je A. K. zadnjih godina bio drugačiji te da mu se ponašanje promijenilo. Znao se tresti, dirati po glavi, znao ju je vrijeđati i govoriti da će mu uništiti život.

Na istoj adresi, u prizemlju kuće živi i sestra ubijene 68-godišnjakinje s kćeri i njezinom dečkom, koji je iskazivao da je znao čuti kako A .K. galami, lupa predmetima po sebi, proizvodi neartikulirane zvukove... Taj je svjedok iskazivao da je čuo kako A. K. boluje od neke psihičke bolesti, a kazao je i da je A. K. o majci govorio pogrdnim riječima. Da je A. K. bio u lošem odnosu s majkom, iskazivala je i sestra žrtve.

- A. K. je odmalena bio poseban i introvertiran. Znao tražiti pažnju čineći nepodopštine. Majku je krivio za ono loše što mu se događa i stalno je tražio novac. Upisala ga je i na privatni fakultet i uplatila školarinu za prvu godinu, no on na predavanja nije odlazio. Često je konzumirao marihuanu, a kad bi bio nezadovoljan počeo bi udarati po namještaju i tako je razbio ormarić i dvoja vrata. Tijekom 2020. bio je hospitaliziran jer je majku gurnuo tako snažno da je pala na pod. Išao je i na kontrole i dobio terapiju koju nije pio. Majka ga je opominjala, ali nije je slušao. Ponekad je radio u inozemstvu i na sezoni, no čim bi potrošio novac vratio bi se kući. Moja sestra ga se bojala i po noći se zaključavala u sobu - iskazivala je ta svjedokinja.

A. K. je prekršajno kažnjavan zbog nasilja u obitelji. Majku je verbalno napadao, a u jednom ju je i snažno odgurnuo s obje ruke. U više navrata je bio hospitaliziran zbog psihičkih poremećaja i konzumacije marihuane. Kombiniranim psihologijsko-psihijatrijskim vještačenjem utvrđeno je da ima da ima poremećaj ličnosti dominantno shizoidnih i disocijalnih karakteristika. Prema procjeni vještaka, A. K. je izrazito napet, anksiozan i razdražljiv te je emocionalno nestabilan i impulzivan. Vještaci smatraju da je u vrijeme ubojstva bio smanjeno ubrojiv, ali ne bitno.

