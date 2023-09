Dalibor Milas: Nakon što je Ike primijetio da je i on napravio "lošu stvar", izbrisao je objavu

Mlada žena je povukla nedvojbeno jako hrabar potez. No, jedni je sada prozivaju zbog navodnog "sponzoriranja" i fizičkog izgleda, drugi se čude zašto je toliko dugo čekala, treći pravu žrtvu vide u – Denisu Buntiću .

Jedan od potonjih je i kontroverzni isusovac Ike Mandurić. Pater Ike je na Facebooku objavio status u kojem je prokomentirao spomenuti slučaj i optužbe da je Denis pretukao svoju suprugu Klaru. Unatoč deklarativnoj osudi nasilja, Ike je prave žrtve pronašao u "muškarcima koji trpe maltretiranje" te nadodao: "Ako ste istrpjeli onakve histerije i cmizdrenja, ja vam se divim. Dečki, svaka vam čast!" Također je napisao da je Denis učinio "lošu stvar"...

Nije, Ike. Nije Denis učinio "lošu stvar", nego je počinio više kaznenih djela zbog kojih ga vjerojatno čeka zatvor. Lošu stvar naprave djeca kada proliju sok po kuhinjskom stolu. On je više puta pretukao mlađu žensku osobu kojoj se zakleo na ljubav i vjernost te ispod kreveta držao arsenal oružja na kojem bi mu pozavidio i Volodymyr Zelenskyy. Nakon što je Ike primijetio da je i on napravio "lošu stvar", izbrisao je objavu, što ne znači da je automatski promijenio i svoj stav.



Obiteljsko nasilje nažalost (i na sreću) nije samo naša specifičnost. Riječ je o veoma raširenom fenomenu i u europskim i u svjetskim razmjerima. Najnovija sociološka istraživanja pokazuju da su brak i obitelj za mnoge žene postali zatvor u kojemu one zbog mnogih razloga (ponajprije onih religijskih) trebaju ostati trajno bez obzira na počinjeno nasilje nad njima.

Hercegovina je još uvijek izrazito religiozna sredina. Nemoguće je ne postaviti pitanje zašto Crkva nema nikakve mehanizme za zaštitu zlostavljanih žena i majki? Nije nikakva tajna da pojedini svećenici svojom pasivnošću redovito staju na stranu nasilnika, nagovarajući žene da trpe i prešućuju svoje patnje u obitelji. U patrijarhalnim društvima su žene one koje, čak i kad su brutalno pretučene i silovane, nose osjećaj sramote i stida, a ne nasilnici.



Stoga je jako bitno javno govoriti o ovome i podržavati sve one koje se hrabro usude izaći u javnost sa svojim pričama.



Koliko god to bilo neugodno, nezahvalno i teško.

