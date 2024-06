Nije dugo trebalo čekati: Samo nekoliko sati nakon ključnog poteza SAD-a Kijev HIMARS-ima napao Belgorod

Nakon tjedana rasprave, prošlog je petka američka administracija konačno dala Ukrajini dozvolu za korištenje američkog naoružanja za napade na ciljeve unutar Rusije. Ova odluka dolazi kao odgovor na intenzivne ruske napade na Harkiv, i njegove okolne regije, koji su zabilježeni posljednjih tjedana.

Prema izvorima, predsjednik Joe Biden je donio ovu odluku kako bi omogućio Ukrajini bolju obranu od ruskih napada koji dolaze s ruske strane granice. Ukrajinske snage sada mogu koristiti američke rakete i bacače raketa za obaranje ruskih projektila usmjerenih prema Harkivu te za napade na ruske trupe koje se okupljaju blizu granice​.

Američki državni tajnik Antony Blinken potvrdio je ovu promjenu politike, ističući da će SAD nastaviti prilagođavati svoju podršku Ukrajini u skladu s razvojem situacije na bojištu. Također je napomenuo da je odobrenje ograničeno na vojne ciljeve i da se ne može koristiti za napade na civilnu infrastrukturu ili za dugometne rakete kao što su ATACMS, koje mogu pogoditi ciljeve duboko unutar Rusije​.

Netom nakon što je SAD dao zeleno svjetlo, Forbes piše kako je Ukrajina svoje HIMARS sustave usmjerila na Belgorod, grad u Rusiji.

- Ovo je korak zahvaljujući kojim ćemo moći bolje štititi Ukrajinu i Ukrajince od ruskog terora i pokušaja da prošire rat - napisao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski prije nego što su rakete pogodile grad. I ruski mediji uspjeli su snimiti neke od tih raketa te sirene koje su se čule diljem grada, a iako su tvrdili da je Rusija uništila 14 raketa, krhotine su bile vidljive u gradu.

Ukraine using it's new ability to strike Russian territory with spectacular effect, taking out more of Russia's pricey and increasingly rare S-300/S-400 anti-aircraft batteries around Belgorod.



Footage from sad Russians yesterday. https://t.co/MNd9VFgLH2 pic.twitter.com/CplG0wMtL3