Kroz Hitnu dnevno prođe 150 pacijenata: Evo koliko ih zaista treba pomoć

Hitni bolnički prijem nije rješenje za sve, poručuju iz ravnateljstva KBC-a Osijek za Glas Slavonije.

Na pretrage Objedinjenog hitnog bolničkog prijema (OHBP) u KBC-u Osijek dnevno prosječno dođe oko 150 pacijenata što tijekom godine čini više od 50 000 ljudi. Napominju iz bolnice da je od tog broja samo 20 posto pacijenata došlo na odjel zbog stanja koje zaista i treba hitnu medicinsku pomoć.

– Samo 12,4 posto pacijenata dolazi s uputnicom svog liječnika obiteljske medicine. To znači da se samo toliki broj pregledanih uistinu prvo javio svom liječniku, koji je onda njihovu zdravstvenu sliku procijenio kao onu koja ipak zahtijeva hitan specijalistički pregled. Ostalo su osobe koje se uopće nisu obratile za pomoć svome liječniku, ne uzimaju analgetike protiv bolova, imaju kronične bolesti, kao što su gastritis i slično. No, Hitan prijem nije pravi odjel za one koji imaju bolove mjesecima, a nisu otišli prvo kod svog obiteljskog liječnika. Trenutačno na ovom odjelu radi pet specijalista hitne medicine i mi ne možemo pokriti sve potrebe, te se oslanjamo i na ostale specijaliste, od neurologa do kardiologa, a svi radimo u smjenama od 12, 16 ili 24 sata - priča dr. Bekić za Glas Slavonije.

Ravnateljstvo poziva na odgovornost i bolju samoprocjenu zdravstvenog stanja jer natrpavanjem bolničkih čekaonica samo stvaraju "glavobolje" mladim liječnicima koji pod takvim pritiskom najčešće razmišljaju o odlasku vani.

