Nevjerojatan slučaj na sjeveru Hrvatske: Poslodavac angažirao detektiva da prati radnicu na bolovanju

Odvjetnički ured izgubio je spor protiv svoje bivše djelatnice, odvjetničke vježbenice, koja je u rujnu 2019. zaposlena na određeno vrijeme. Spor je neobičan jer je Odvjetnički ured unajmio detektivsku agenciju koja je danima pratila djelatnicu kako bi utvrdila je li doista na bolovanju!

Zaključivši da je povrijedila radne obveze i "zlouporabila institut privremene nesposobnosti za rad", poslodavac joj je uručio izvanredni otkaz, a ona je podigla tužbu i nepravomoćno na Općinskom sudu u Varaždinu dobila spor. Tvrdi da je bila opravdano odsutna s posla zbog bolesti, o čemu je i pravovremeno i na zakonom utvrđeni način obavijestila poslodavca, pa to ne može, navela je u tužbi, biti okvalificirano kao teža povreda radne obveze.

Poslodavac pak je smatrao da je lagala da je bolesna jer joj nije odobrio godišnji odmor i angažirao je detektiva koji ju je pratio 16 do 17 sati dnevno. Za posao praćenja bio je angažiran u razdoblju od 25. srpnja 2019. do 2. kolovoza 2019. Prema informacijama kojima je raspolagao, detektiv je, kako je rekao, znao kojeg će dana posjetiti svoju liječnicu opće prakse, pa je tog dana nadzirao i ambulantu. Zabilježio je da se doista bila na pregledu. Odvjetnički ured u kojem je radila poslao joj je i kontrolu bolovanja, prijavio ju je policiji tražeći da je pozovu na izvanredni liječnički pregled zbog lijekova koje je u to vrijeme uzimala.

Ona tvrdi da je iz kuće izlazila samo kad bi s majkom išla na misu, na pregled doktorici opće prakse, psihijatru i u teretanu, po preporuci liječnice da se "makne iz kuće". Sud je utvrdio da poslodavac nije dokazao da je imao opravdani razlog za izvanredni otkaz ugovora o radu jer privremena nenazočnost na radu zbog bolesti ili ozljede nije opravdani razlog za otkaz.

