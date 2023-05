Pravosudnih policajaca sve manje? Ni cipele nam ne kupuju

U petak će pravosudni policajci pred zgradom Ministarstva pravosuđa održati prosvjed, a vrlo je izgledno kako će ubrzo nakon toga, možda već idući tjedan, krenuti u bijeli štrajk. Najavili su to u srijedu na konferenciji za medije održanoj pred zagrebačkim zatvorom u Remetincu. Problema je mnogo, kako su pojasnili u Sindikatu pravosudnih policajaca Hrvatske (SPPH), ali onaj glavni je – mala plaća.

Nedostaje 500 ljudi

– Vježbenik prvih godinu dana dobiva između 4300 i 4600 kuna mjesečno. Da bi se uopće zaposlili, moraju najprije čekati da država raspiše natječaj, a potom proći provjeru SOA-e, liječnički pregled i državni stručni ispit. Nakon toga, oni doista rijetki koji se uopće odluče ostati moraju proći obuku i dodatne ispite da bi došli na plaću od 5100 kuna. S tim da je u toj plaći uračunat dodatak od 30 posto koji imamo kao ovlaštene službene osobe. Ako odbijete tih 30 posto, vidjet ćete da je to minimalna plaća. S tim da plaća može ići do 6000 kuna ako imate sreće pa radite u smjeni, vikendima, blagdanima i skupite određeni broj prekovremenih – pojasnio je Armin Tatarević, predsjednik SPPH-a. Male plaće, posljedično, za sobom vuku i nedostatak ljudi. Prije desetak godina u službi je radilo oko 2100 pravosudnih policajaca, danas ih u državi ima otprilike 1600. Po sistematizaciji koju je napravilo samo Ministarstvo pravosuđa, nedostaje ih oko 500.

– Iz Lepoglave je u godinu dana otišlo 25 ljudi u mirovinu, a došlo je njih 6, i to jer su tamo privremeno premješteni. Nekada je tamo tradicija bila da u zatvor dolaze raditi djed, pa sin, pa unuk, danas se nitko više ne želi javiti na natječaj. Naravno da se ne žele javiti s obzirom na uvijete, da povećaju plaću, stajali bi ljudi u redu. Ovako se raspiše natječaj za 15 policajaca, javi se možda deset kandidata, a od tih deset ostane njih četiri – pojašnjava Jelenko Krešo, dopredsjednik SPPH-a.

Željko Rajić, sindikalni povjerenik zatvora u Remetincu, kaže kako u tom zatvoru nedostaje jako puno radnika. Iako nije želio o konkretnim brojkama, u tom zatvoru danas radi oko 230 pravosudnih policajaca, a po sistematizaciji trebalo bi ih biti 335.

– Nitko od nas nije neradnik, ali nećemo više za smiješne plaće raditi za trojicu. U zatvorima gotovo uopće nema incidenata jer se ljudi rastežu do maksimuma i rade tri posla odjednom, ali onda bi za to trebali biti i adekvatno nagrađeni. Počet ćemo raditi poslove kako je i zamišljeno, za jednu osobu, ali onda će nastati problemi – kaže Rajić.

Iz SPPH-a poručuju kako imaju i pravno uporište za prosvjed, jer se prema Zakonu o izvršenju kazne zatvora koji je donesen 2021. godine Ministarstvo pravosuđa u roku od šest mjeseci obvezalo donijeti uredbu o novim koeficijentima.

– Mi sad već dvije godine radimo bez tih uredbi i na to upozoravamo jednako toliko dugo. Ali nikom ništa, to je negdje u ladici. U međuvremenu su koeficijenti povećani drugima koji isto rade u našem Ministarstvu, primjerice medicinskom osoblju, informatičarima, zapisničarima i vozačima, ali nama nisu, pravosudna policija nije dobila ništa. Sad je izgovor da se čeka Zakon o plaćama koji će biti iduće godine, koji isto djeluje kao da će biti nikakav jer je sklepan na brzinu, bez suglasnosti i rada drugih sindikata u tom donošenju. Mi želimo da se nešto riješi sada, da se nađe način da se premosti ovaj period do donošenja tog Zakona o plaći, nek nam daju nešto, jer nismo dobili ništa izuzev povećanja od 5% na minimalne plaće. I to je napravljeno samo zato kako najniže plaće ne bi bile ispod minimalca koji je podignut na 4200 kuna – ističe Armin Tatarević.

Ne ulaže se u opremu

Uz sam Remetinec i Lepoglavu najviše ljudi nedostaje u zatvorima na obali. Prije su ljude s kontinenta premještali tamo, ali više čak niti to "prelijevanje iz šupljeg u prazno" nije moguće. Zbog nedostatka ljudi dolazi i do sigurnosnih rizika. Prema pravilu, opasne zatvorenike bi trebala uvijek prepraćivati četvorica pravosudnih policajaca, što sada često nije slučaj. Osim u ljude, ne ulaže se ni u opremu, detektori metala na nekim sudovima u toliko su lošem stanju da više niti ne rade kako treba, policajcima nedostaje odjeća i obuća, za cijelo ljeto dobiju jednu košulju na zaduženje...

– Neki uopće nemaju cipele, nego na posao moraju dolaziti u svojoj obući, zar to nije sramota. Evo, vidjeli ste sad nedavno kada su u Hrvatsku dovodili iz Kolumbije Manuela Vulića koji je dugo bio jedan od najtraženijih ljudi na Interpolovoj listi. Oko njega opsadno stanje, specijalci, pancirke, oklopno vozilo i tako dalje. I onda se maknu novinari i kamere i s njim ostanu samo dvojica ili trojica pravosudnih policajaca u kratkim rukavima i bez cipela. Je l' trebam više išta reći? – pita se ogorčeno predsjednik SPPH-a koji je pozvao ministra Malenicu da dođe u obilazak zatvora u Lepoglavi ili Remetincu pa da vidi kako to izgleda kada na desetoricu zatvorenika dolazi samo jedan čuvar.

