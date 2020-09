Nestala sestra sjevernokorejskog diktatora: Strahuje se da ju je smaknuo vlastiti brat

U proljeće ove bremenite godine, u vrijeme kad je cijeli svijet paralizirala pojava novog koronavirusa, pojavila se prilično delikatna glasina da se “dobri vođa” Kim Jong-un bori za život. Nakon što je prvi put propustio proslavu Dana sunca, jedan od najvećih događaja u Sjevernoj Koreji koji slavi rođenje osnivača države i njegova djeda Kim Il-sunga, brojni strani mediji tada su nagađali o zdravstvenom stanju mlađahnog sjevernokorejskog lidera te su, pozivajući se na izvore iz Kine i Južne Koreje, javljali da je teško bolestan, da se oporavlja od operacije srca ili da je mrtav. A onda se, nakon 20-ak dana izbivanja iz javnosti, pojavio, otvorio tvornicu gnojiva uz rezanje vrpce i “gromoglasno izvikivanje hura”, kako su javili državni mediji.

Nije to bilo prvi put da je Kim naprasno “nestao”: 2014. nije bio viđen čak 40 dana, što je i tada pokrenulo bujicu neprovjerenih informacija, među njima i onu da je smaknut u državnom udaru. Naposljetku se pojavio u javnosti oslanjajući se na štap, a državni mediji tada su objavili da pati od “neugodnog fizičkog stanja”, ignorirajući nagađanja da zapravo pati (i) od gihta. Stoga, kada je svanula bremenita 2020. godine tijekom koje se Kim uvjerljivo najmanje pojavljivao u javnosti, mnogi su njegovu odsutnost tumačili i strahom od koronavirusa koji diktator uporno negira tvrdeći da Sjeverna Koreja nema ni jedan zabilježeni slučaj bolesti.

Dao strijeljati tetka

Kako bilo, vijesti o njegovoj terminalnoj bolesti pa i smrti dosad su imale dvije konstante: sve su se pokazale lažnima i sve ih je u pravilu pratila uvijek ista informacija da će kontrolu nad državom preuzeti njegova odana sestra Kim Yo-jong, koja je u posljednjih nekoliko godina postala sve vidljivija u javnosti i koja se premetnula u drugu najmoćniju osobu u državi – odmah iza svog brata.

A onda su, prije desetak dana, koncem kolovoza, pojedini zapadni mediji objavili kako se sjevernokorejski diktator Kim Jong-un, prema tvrdnjama južnokorejskog dužnosnika, nalazi u komi. I ovoga puta spominje se njegova sestra, ali po zlu. Prema nekim izvorima, Kim Yo-jong je nestala, nitko je nije vidio još od 27. srpnja, pa mnogi sumnjaju da je pala u ruke svoga brata, koji je poznat po egzekuciji rivala, ali i svojih najbližih. I elitni, najčešće vojni slojevi društva, iako navikli na redovita čišćenja i smaknuća, kako se navodi, u strahu su zbog Kimove samovolje da ubije i vlastite članove obitelji ako mu se zamjere, a dovoljno je sjetiti se kako je prošao njegov tetak kojeg je dao strijeljati te nasmrt otrovani brat Kim Jong-nam kojeg je Kimova ruka sustigla u egzilu, na aerodromu u Maleziji.

O sjevernokorejskom diktatoru malo se uistinu zna, o njegovoj sestri još manje. Koliko se može razabrati iz izvora bliskih toj najzatvorenijoj i najrepresivnijoj državi svijeta, Kim Yo-jong rođena je i odrasla u Pyongyangu, no kao ni za brata, ni za nju se ne zna točno vrijeme rođenja. Prema podacima iz SAD-a, rođena je 26. rujna 1989., no južnokorejska obavještajna služba posjeduje informacije prema kojima je rođena 1987. pa se u recentnim napisima najčešće navodi da je u “ranim tridesetima”. Iako je njihov otac Kim Jong-il imao barem sedmero djece s četiri žene, ona je njegovo najmlađe dijete, a Kim Yo-jong i Kim Jong-un djeca su iste majke, Ko Jong-hui, koja ih je, u potpunoj izolaciji tijekom njihova odrastanja, i odgojila. Cijelo djetinjstvo proveli su u rezidenciji u Pyongyangu gdje su viđali samo obitelj i bliske prijatelje, a u tinejdžerskoj dobi oboje su poslani u Bern u javnu školu Liebefeld-Steinhölzli, gdje su između 1996. i 2000. stjecali osnovnoškolsko obrazovanje, živeći pod lažnim imenima. Tijekom školovanja u Švicarskoj Yo-jong, u to vrijeme pod pseudonimom Pak Mi-hyang, bila je neprekidno okružena pratnjom, a vjeruje se da je za vrijeme života u Bernu pohađala i satove baleta. Jednom prilikom je zbog najobičnije prehlade hitno prebačena u jednu od najboljih švicarskih klinika.

Za života, njezin otac i ondašnji “veliki vođa” Kim Jong-il imao je vrlo visoko mišljenje o svojoj kćeri i visoko je cijenio njezino zanimanje za politiku koje je pokazala vrlo rano, čime se nerijetko hvalio svojim suradnicima. Prve dužnosti preuzela je u ranim dvadesetima kada je, 2007. godine, upisana u mladež vladajuće Radničke partiji Koreje (WPK), surađujući sa svojim ocem, a dvije godine kasnije bila je aktivna radeći u Povjerenstvu za nacionalnu obranu i u osobnom tajništvu svoga oca. Počevši od ožujka 2009. godine, pridružila se grupi bliskih suradnika i članova obitelji koji su se pojavljivali uz oca u njegovim javnim nastupima, ali njezina prisutnost rijetko je bila zabilježena sve do rujna 2010., kada je identificirana među sudionicima 3. kongresa vladajuće partije.

Utjecaj u klanu

No za ostatak svijeta bila je potpuno nepoznata sve do očeva sprovoda u prosincu 2011., gdje je i predvodila skupinu visokih stranačkih dužnosnika koji su se došli pokloniti ispred kovčega. Kada je potom stala rame uz rame pokraj očeva nasljednika, svoga brata Kim Jong-una, bilo je jasno da će njezin utjecaj u klanu i u državi biti velik.

Već nekoliko tjedana kasnije zauzela je poziciju u Nacionalnoj komisiji za obranu kao “tour-menadžerica” zadužena za putovanja svoga brata, skrbeći o planiranju, rasporedu, logistici i sigurnosnim pitanjima. Nakon očeva sprovoda neko se vrijeme nije pojavljivala u vijestima pa ju je tek godinu dana kasnije, u studenom 2012., korejska središnja televizija pokazala u pratnji Kim Jong-una i njihove tetke na vojnom jahalištu. Sljedeći put u javnosti se pojavila tek dvije godine kasnije, prigodom odabira njezina brata Kim Jong-una za partijskog čelnika.

Vjeruje se da ju je za ulogu vođe u međuvremenu odgajala njezina teta Kim Kyong-hui, koja je upravo u to vrijeme nestala iz javnosti kada je njezin suprug, tetak “dragog vođe” Jang Song Thaek, pogubljen zbog navodne izdaje.

U razdoblju nakon očeve smrti u kojem je njezin brat Kim Jong-un učvršćivao svoju vlast i njegova je sestra napredovala u hijerarhiji. Zahvaljujući upravo njezinim zaslugama za uspješno skrivanje očeve bolesti od očiju javnosti niz godina, uspješno se kvalificirala za funkciju zamjenice direktora Odjela za propagandu i agitiranje vladajuće Radničke partije, preuzimajući nadzor nad državnim medijima i pitanjima u kulturi. Preciznije, njezin ured kojim upravlja i danas nadležan je za cenzuru, a o tome koliko dobro radi svoj posao, slikovito govori podatak da su Sjedinjene Države Kim Yo-jong 2017. stavile na crnu listu s još nekoliko sjevernokorejskih dužnosnika zbog kršenja ljudskih prava, pozivajući se upravo njezin rad u propagandi i cenzuri kojim održava kult ličnosti svoje obitelji.

Iste, 2017. godine, u listopadu, sjevernokorejski čelnik Kim Jong-un unaprijedio je svoju sestru Kim Yo-jong imenovanjem za članicu politbiroa – najvišeg državnog tijela u zemlji, čime je ova tridesetogodišnjakinja postala najmoćnija žena najizoliranije države na svijetu.

“Postavljanje Kim Yo-jong za članicu politbiroa dokazuje daljnje učvršćivanje moći obitelji Kim”, kazao je Michael Madden, stručnjak za Sjevernu Koreju s baltimorskog Sveučilišta John Hopkins.

Taj dobar poznavatelj prilika u najizoliranijoj državi svijeta dodaje kako diktatorova sestra sve više napreduje, a upućeni u tamošnje prilike ističu kako je glavna uloga Kim Yo-jong promoviranje lika i djela starijeg brata putem ministarstva propagande i agitacije, te da upravo ona stoji iza svih bratovih javnih nastupa, kao i prateće logistike. Povrh toga, Yo-jong ima ulogu bratove savjetnice za odnose s javnošću.

Prema navodima analitičara, ona je faktički šefica Kim Jong-unova kabineta, nadzire pristup vrhovnome vođi kao njegov svojevrsni čuvar te mu utvrđuje raspored javnih obveza. Vrlo često se kao bratova pratnja pojavljuje na odabranim službenim fotografijama, nasmiješena, na distanci ili držeći ga ispod ruke, prinoseći mu pepeljaru.

“Ona je pokazala vještine modernizacije režimskog brenda i napravila zamah preko državne propagande. No njezina najvažnija funkcija je to što je povjerenik, bliska prijateljica, svom bratu”, kazao je Leif-Eric Easley, profesor sa Sveučilišta Ewha u Seoulu za The Guardian.

Na međunarodnu pozornicu čvrsto je iskoračila početkom 2018. svojim pojavljivanjem na Zimskim olimpijskim igrama 2018. u Južnoj Koreji. Kim Yo-jong bila je prva članica sjevernokorejske vladajuće obitelji u posjetu južnim susjedima još od Korejskog rata 50-ih godina prošlog stoljeća, kamo je doputovala privatnim zrakoplovom uoči ceremonije otvaranja i podigla veliku prašinu.

Dok ju je američki CNN prozvao “Ivankom Trump Sjeverne Koreje”, aludirajući na moćnu kćer američkog predsjednika Donalda Trumpa, Bloomberg je u to vrijeme pisao kako je Kim Jong-un svoju sestru poslao na ZOI kao odgovor na sankcije koje je Sjevernoj Koreji nametnula upravo američka administracija.

U Južnoj Koreji na njezin dolazak gledali su blagonaklono, kao na ”spremnost da se ublaže napetosti na Korejskom poluotoku”, pa su tamošnji politički analitičari ocijenili da je, ako Sjeverna Koreja i ne osvoji neku sportsku medalju, Kimova sestra definitivno “osvojila zlato”.

”Njezina delegacija i sportaši su u centru pažnje, a sestra Kim Jong-una je pred južnokorejskom javnošću i svijetom pokazala elegantan osmijeh. Pa bar i na trenutak, izgledalo je kao da je to normalna država”, ocijenili su južnokorejski analitičari.

Da je Kim Yo Jong “diplomatsko oružje” svojeg brata, pokazivale su poruke koje je u njegovo ime slala tijekom boravka u Južnoj Koreji. Tamo je izrazila nadu u zajednički summit dviju Koreja, a predsjednik Južne Moon Jae-in prihvatio je njezin poziv da posjeti sjevernog susjeda.

Uistinu, Kim Yo-jong u javnosti djeluje kao pristupačna i dobro odgojena osoba, no kao i o drugim osobama koje su dio vodstva Sjeverne Koreje, i o njoj se zna vrlo malo osobnih informacija. Neke južnokorejske i japanske novine pisale su da je udana za financijaša Choe Songa, sina visokog dužnosnika Choe Ryong-haea, “jednog od najmoćnijih službenika prošle vladajuće garniture Sjeverne Koreje”, te da imaju najmanje jedno dijete. Prema drugim medijskim napisima, zaljubila se u tjelohranitelja, a neki pišu i da je sama i bez djece. Međutim, viđena je u javnosti s prstenom na ruci, no ni jedna od ovih informacija nije posve pouzdana. S obzirom na to da se ime Kim Yo-jong ne nalazi na listi Ujedinjenih naroda kojom je nekim Sjevernokorejcima zabranjeno putovanje u inozemstvo, pratila je svog brata na bilateralni sastanak s predsjednikom SAD-a Donaldom Trumpom u veljači 2019. koji je održan u Vijetnamu. No međukorejski odnosi počeli su se urušavati nakon što je taj sastanak između Kim Jong-una i predsjednika Trumpa završen bez dogovora o uklanjanju programa nuklearnog oružja Sjeverne Koreje ili ublažavanju sankcija UN-a.

Uzela ulogu ‘lošeg policajca’

Državna sjevernokorejska novinska agencija KCNA objasnila je kako je mlađa Kimova sestra odnedavno zadužena za odnose s Južnom Korejom, što najbolje pokazuje koliko je ojačana njena pozicija. Do sada je službeno bila prva zamjenica šefa Središnjeg odbora vladajuće stranke, a sada kreira politiku spram Južne Koreje, što je prioritet te od životne važnosti za režim u Pyongyangu.

No, nakon što je Kim Yo-jong u posljednja dva mjeseca izrasla u de facto drugu najmoćniju osobu u državi, odnosi s Južnom Korejom naglo su se zaoštrili. Rodong Sinmun, službeno glasilo vladajuće Radničke partije, izvijestio je da su studenti održali masovni skup u Pyongyangu na kojem je pročitan važan govor Kim Yo-jong. Ona je, naime, najavila rušenje zajedničkog industrijskog parka u Kaesongu, zatvaranje turističke regije Mount Kumgang te raskidanje sporazuma o smanjenju vojne napetosti između dvije države potpisanog 2018. godine. Također je upozorila Južnu Koreju da će prekinuti sve ostale veze ako se trenutačno ne zaustavi kampanja slanja propagandnih balona na teritorij Sjeverne Koreje.

Sa sastanaka vodstva vladajuće partije koji su vodili Kim Yo-jong i Kim Yong-chol, potpredsjednik Centralnog odbora Radničke partije Koreje, poslano je priopćenje u kojem se upozorava kako se nikada neće dopustiti gaženje dostojanstva velikog vođe te da će ga narod Sjeverne Koreje braniti po cijenu svog života. Zaključuje se kako će od sada Pyongyang tretirati Južnu Koreju kao neprijatelja koji mora platiti za svoje zločine, što je retorika kakva se godinama nije čula.

Prema ocjenama analitičara Kim Yo-jong preuzela je na sebe ulogu lošeg policajca, dok je Kim Jong-un postao dobar policajac. Kad je nedavno Yo-jong osudila ponašanje Južne Koreje koja je izrazila žaljenja zbog lansiranja raketa na sjeveru, njezin brat promptno je poslao predsjedniku Južne Koreje Moon Jae-inu osobno pismo u kojem je izrazio zabrinutost za njegovo zdravlje te mu je poželio sreću u borbi protiv epidemije COVID-19.

Sve snažnija uloga Kim Yo-jong u sjevernokorejskoj politici potaknula je i nagađanja o zdravstvenim problemima njezina brata, koji je imao naporan raspored ispunjen javnim nastupima, ali je nekoliko puta nestao iz javnosti početkom ove godine, ponekad i na više tjedana. Navodno ima i vrlo nezdrav način života. Također, otvorene su i špekulacije o mogućem sestrinom nasljeđivanju trona.

Premda je u Sjevernoj Koreji ta uloga namijenjena muškim članovima obitelji pa se upravljanje zemljom prenosi s oca na sina već tri generacije te usprkos vjerovanju da njezin brat Kim Jong-un ima svoju djecu koja mogu naslijediti vlast, Kim Yo-jong bi preuzimanjem države očuvala kontinuitet vlasti obitelji Kim koja se predstavlja kao božanska.

Dakako, preduvjet je da Kim Jong-un svoju sestru kojoj voli tepati “princeza Yo-jong” ili “slatka, slatka Yo-jong”, nije poslao pred streljački vod kao i brojne druge neistomišljenike. U posezanju za tako drastičnim rješenjima, pokazalo se, nikada ga nije ga spriječila ni krvna veza.