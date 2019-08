Nestala prije sedam godina: Zagrepčanka Dora Bilić s kćerkom živi u kampu kojeg dijeli s ISIL-ovcima?

Iz dana u dan iz Sirije i kampova u koje su nakon sloma tzv. Islamske države smješteni njezini borci, njihove žene i djeca dolaze sve dramatičniji izvještaji. Posebno je teška situacija u kampu Al-Hol na sjeveroistoku ratom poharane zemlje. U beskrajnom nizu šatora ograđenih žičanom ogradom i u pravim pustinjskim uvjetima, već mjesecima živi više od 70 tisuća ljudi.

Slobodna Dalmacija došla je do informacija da je među stanovnicima kampa i Dora Bilić, hrvatska državljanka koja je 2012. godine završila na teritoriju pod kontrolom ISIL-a. Posljednja informacija o njoj, koju je također objavila "Slobodna", bila je s konca veljače ove godine, kada je 32-godišnja Zagrepčanka imotskih korijena viđena u Baguzu, selu na sirijsko-iračkoj granici, u to doba jedinom preostalom uporištu ISIL-ovaca. Sve do sada se uopće, barem javno, nije znalo je li izvukla živu glavu iz okruženja kurdsko-arapskih snaga i stigla do nekog od kampova.

Tada je informacija stigla od jedne bosansko-hercegovačke državljanke i posredovanjem njezine obitelji koja živi u susjednoj državi.

- Dora i moja sestra nisu u istim kampovima u Siriji, ali redovito komuniciraju. Ona mi je i prenijela informaciju da je Dora u Al-Holu. Upoznale su se u Raki, gdje su im obitelji živjele u blizini - rekla je sestra te bosanskohercegovačke državljanke.

S Dorom bi trebala biti i njezina kćerkica, stara između pet i šest godina, kojega je dobila u braku sa Senadom Avdićem Čađom. Upoznali su se nakon što je ona okončala školovanje u Londonu i završila u vehabijskoj zajednici u Gornjoj Maoči kod Brčkog, ubrzo vjenčali i prije sedam godina preko Sandžaka i Turske domogli se Sirije. U spomenutoj Raki Avdić je poginuo tijekom jednog bombardiranja 2014. godine.

Za obitelj Bilić ovo je vrlo bolna tema i o njoj ne istupaju u javnosti. Nakon što se u veljači doznalo da je Dora živa, zatražili su pomoć hrvatske diplomacije.