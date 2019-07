Nesreća na adrenalinskom spustu: Muškarcu slomljena ruka, ženi napukla kost u stopalu

Zbog nesreće koja se dogodila na Ziplineu u Rudopolju, Vrhovine popularno je izletište nekoliko dana bilo zatvoreno, no od danas je ponovno otvoreno za sve posjetitelje.

Po podacima iz PU Ličko-senjske, 20. lipnja u 15.30 sati u Rudopolju na poligonu adrenalinskog spusta zip-line, iz za sada neutvrđenog razloga došlo do sudara 38-godišnjakinje iz Sesveta i 40-godišnjaka iz Sesveta.

Oni su teško ozlijeđeni, a ozljede su im okvalificirane u Općoj bolnici u Gospiću. U svezi navedenog izviješten je inspektor zaštite na radu koji poduzima mjere i radnje iz svoje nadležnosti, te je kriminalističko istraživanje u tijeku – pojasnili su u Pu Ličko-senjskoj.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Upravo radi inspektora zaštite na radu lokacija je bila zatvorena, no zip-line dobio je rješenje inspekcije i ponovno su nastavili s radom. Obzirom da nisu utvrđene nikakve nepravilnosti u dokumentaciji i sigurnosti, koncesionar nije platio kaznu, prihvatili s sugestije inspektora i napravili sve kako se nesreća ne bi ponovila.

Do nesreće je došlo zbog greške u komunikaciji operatera, zbog šuma u komunikaciji. Ukoliko se negdje u ovakvim zip-line parkovima pogreške događaju, statistički gledano najčešće je to uspijed greške u komukaciji. Nama se to nikada do sada nije dogodilo, žao nam je zbog ove situacije i napravili smo sve da se ovako nešto više ne ponovi. Muškarac i žena su odmah po nesreći zbrinuti sa naše strane; vozili smo ih na pregled u Opću bolnicu Gospić, zatim u Zagreb. Muškarac ima prijelom ruke, žena napuknuće kosti u stopalu – pojasnio nam je Saša Kmezić, voditelj prodaje u ZIP LINE u Rudopolju. Dodao je kako su neke informacije i spekulacija o prijelomima kičme koje su se pojavile u nekim objavama, lažne i zlonamjerne.

Nesreća se, nažalost, dogodila. Poklopilo se puno toga, a greška u komunikaciji bila je presudna i nama je žao zbog svega. Napravili smo sve kako se slična situacija više nikada ne bi ponovila – dodao je Saša Kmezić.