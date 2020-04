Nakon tri mjeseca HDZ ponovno prvi izbor građana, Beroš najpozitivniji političar

Nakon tri mjeseca premoći SDP-a HDZ je opet prvi izbor građana, pokazuje najnoviji CRO Demoskop koji je za RTL Televiziju izradila agencija Promocija Plus na uzroku od 1300 građana od 31. ožujka do 3. travnja 2020. Da su danas izbori HDZ bi imao potporu od 28,34 posto što je gotovo 2 postotna boda više nego mjesec ranije. SDP blago pada i sada ih bira 27 posto ispitanika. Treći je Domovinski pokret Miroslava Škore koji ima potporu 10,9 ispitanika što je također blagi pad u odnosu na ožujak.

Sve ostale stranke ispod su izbornog praga. Most je na 3,8 posto potpore, HSS na 2,7 posto, Živi zid na 1,9 posto, IDS na 1,8 posto. Stranka Ivana Pernara ima potporu od 1,5 posto, HNS od 1,3 posto, Pametno od 1,2 posto, a HSU od 1,1 posto. Stranka zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića je na 1,1 posto potpore, Hrvatski suverenisti na 1 posto, a svi ostali su ispod 1 posto potpore.

Najveća zanimljivost veliki je skok popularnosti ministra zdravstva Vilija Beroša. Kriza izazvana korona virusom „gurnula“ ga je na vrh ljestvice najpozitivnijih političara. Točnije, Beroš je najpozitivniji za čak 29,2 posto ispitanika dok je prije samo mjesec dana to isto mislio o Berošu tek dva posto ispitanika. To je ujedno i najveći međumjesečni skok zabilježen od početka mjerenja CRO Demoskopa, dakle u proteklih 16 godina. Na drugom je mjesto premijer Andrej Plenković koji je najpozitivniji za 20,9 posto ispitanika što je rast u odnosu na mjesec ranije, a predsjednik države Zoran Milanović je na trećem mjestu sa 17,5 posto što je pad u odnosu na ožujak. Škoro je na četvrtom mjestu. O njemu kao najpozitivnijem misli tek 3.5 posto ispitanika, a Bernardić je na petom mjestu s 1,4 posto. Zanimljivo je da je na ljestvicu stigao i šef Nacionalnog stožera Davor Božinović koji je za 1,2 posto ispitanika najpozitivniji.

Dvostruka kriza u Zagrebu, koronavirus i potres „izbacili“ su Milana Bandića na vrh najnegativnijih političara. To o njemu misli 20,1 posto ispitanika. Drugi je premijer Andrej Plenković koji je najnegativniji za 12 posto anketiranih, a treći je šef opozicije Davor Bernardić sa 4,7 posto.

Istraživanje pokazuje i veliki skok društvenog optimizma dogodio se upravo od ožujka do travnja - dakle u jeku krize zbog koronavirusa. Da država ide u dobrom smjeru smatra sada 51,2 posto ispitanika. Istodobno je gotovo prepolovljen broj ispitanika koji su prethodnih mjeseci vidjeli pogrešan smjer Hrvatske.

Politička analitičarka Ankica Mamić kaže kako je jasno da je optimizam trenutno vezan uz povjerenje građana u krizni stožer. No čim za mjesec ili dva prođe „zdravstvena kriza“ uzrokovana korona virusom u prvi će plan opet izaći problemi koje imamo u gospodarstvu, problemi sa standardom građana, propalom turističkom sezonom.

– Drugim riječima, stvari će se brzo vratiti uobičajeno stanje u kojem gotovo nitko ne misli da idemo u dobrom smjeru. Jer ništa se i nije bitno promijenilo osim činjenice da imamo krizno vrijeme. A u krizi se traži stabilnost – kaže Mamić. Dovoljno se, dodaje, podsjetiti kako su stvari izgledale prije samo godinu dana. Tada je, kaže, SDP bio na sitnih 17 posto potpore, a sada je na 27.

– Za to su im bili potrebni samo jedni izbori. COVID 19 sada HDZ-u pomaže da promijeni svoj negativni trend u pozitivan i to im se dogodilo. No do jeseni i do izbora ima još puno vremena. Sve će ovisiti o tome kako će se upravljati gospodarskom krizom – kaže Mamić.

Najzanimljivijim detaljem u istraživanju drži činjenicu da je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić postao najnegativniji političar u trenutcima kada je Zagreb pogodila dvostruka kriza, korona i potres.

– Svima je jasno da Bandić ne drži više konce u rukama id a ljudi više ne vjeruju da on može riješiti njihove probleme – kaže Mamić.

Za ministra Vilija Beroša i činjenicu da je postao najpozitivniji političar Mamić kaže da je on neosporno ispao jocker i da je imao sreće što ga se percipira kao potpuno novog čovjeka kojeg se ne proziva za niti jednu negativnu referencu iz zdravstvenog sustava.

– Uz sve to dobro se snašao u komunikaciji i ima odličan tim – kaže Mamić.