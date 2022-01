Nenad Periš pitao srpsku policiju o mogućoj pomoći drugih zemalja, Mateja traže i s posebnim kamerama

Beogradska policija i dalje traga za 27-godišnjim Splićaninom Matejem Perišom koji je zadnji puta viđen u ranim jutarnjim satima 31. prosinca.

Nenad Periš otkrio je za HRT da je razgovarao sa srpskom policijom o mogućnosti da se zatraži pomoć drugih zemalja koje na raspolaganju imaju satelitske snimke lokacija na kojima je Matej posljednji put viđen.

- Ja sam razgovarao s njima prije nekoliko dana, ja sam otac koji traži sina, i u tom razgovoru ja sam kao netko tko razmišlja o tome 24 sata dnevno, pitao ima li mogućnosti da se koriste neke tehničke mogućnosti koje u ovoj regiji, u Srbiji i okruženju, možda nisu dostupne. Satelitske snimke, bilo što drugo od zemalja koje to posjeduju - rekao je Matejev otac i dodao: - Ja sam razgovarao s njima i pitao je li to moguće pa ako je, to treba napraviti, da se eventualno zamoli i da se vidi jer on je imao mobitel kod sebe, taj mobitel je bio isključen, Je li moguće odrediti lokaciju gdje je, je li moguće vidjeti kretanje čovjeka? Ne znam pričam sad nešto što nije moj posao

U potrazi za mladićem sudjeluje i Mreža za opasnost Srbije' koja pri tome koristi i termovizijske kamere.

Termovizijske kamere se koriste za potragu osoba koje su žive u slučaju da se kriju ili da su zarobljene u nekom objektu, javlja Kurir.

VIDEO: Bivši pročelnik Ureda za hitne situacije Pavle Kalinić komentirao slučaj nestalog Mateja Periša