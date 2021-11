Dužica, selo nedaleko Siska, poznato je po proizvodnji kupusa, a tu proizvodnju njeguje i OPG Dobranić. Njiva na kojoj raste kupus nalazi se nedaleko od obiteljske kuće Dobranićevih, a u ovo vrijeme kad je kupus za branje, Ivanin dan počinje upravo tim poslom, a nastavlja se prodajom na kućnom pragu.



"Nema potrebe da prodajem trgovačkim lancima, svi znaju za nas i dođu nam kući", govori nam Ivana Dobranić dok je svako malo u razgovoru prekidaju novi kupci.



Ivana se u Dužicu „udala“, a i sama je dolazila iz zemljoradničke obitelji. Sada zajedno sa suprugom vodi OPG koji se uz uzgoj kupusa i žitarica bavi i svinjogojstvom Obiteljska kuća ostala je u potresu netaknuta, no štala ima vidljiva oštećenja. Ipak, strojevi koje je nabavila zahvaljujući mjeri za mlade poljoprivrednike prije nekoliko godina ostali su u funkciji.



"Tih 50.000 eura bili su svojevrsna prekretnica. Ili ići dalje ili odustati. Sa starom opremom više nismo mogli raditi. Na sreću, u Razvojnoj agenciji SIMORA prepoznali su naše poteškoće u radu, prijavili nas na natječaj i iza nas je uskoro još jedna uspješna berba koju u velikoj mjeri dugujemo kvalitetnoj opremi", rekla nam je Ivana Dobranić.



Ivana je poljoprivrednica koja nam kazuje kako zna da danas uzgoj hrane ne ide baš tako lako i ističe da ju dugoročno brinu klimatske promjene koje donose sa sobom i smanjeni urod, no da brzih rješenja na globalnoj razini ne vidi. No, unatoč svim nedaćama, ovogodišnja sezona što se uroda kupusa tiče je dobra. Kao i potražnja.



"Treba biti optimističan u mišljenju da možete vlastitim rukama nešto stvoriti pa i onda kad nešto ne ide dobro, treba misliti da će ipak biti bolje jer drugačije ne može", rekla je Ivana Dobranić.