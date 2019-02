'Nema ni govora da se Sberbank povlači iz Agrokora, spremni smo davati nove kredite'

Ruski veleposlanik u Hrvatskoj Anvar Azimov poručio je kako nema govora o povlačenju Sberbanka iz Agrokora.

Na Gospodarskom forumu u Davosu izrečena je informacija da se Sberbank povlači, no to je ekspresno demantirano. Demantirao je to i Azimov na godišnjoj skupštini riječkog ogranka Hrvatsko-ruskog društva prijateljstva, piše Novi list.

- Nema ni govora da se Rusija odnosno Sberbank povlače iz Agrokora. Budite sigurni. Stanje je apsolutno stabilno. Druga je stvar ekonomija i mogućnost da se udio, kad mu vrijednost bude najviša proda. No, danas o tome nema govora. Štoviše, Rusija je spremna Hrvatskoj davati i nove kredite i biti veliki investitor u vašu privredu - rekao je Azimov, dodajući kako su hrvatske tvrtke i Vlada protiv toga da Rusija bude strateški partner te da okreću glavu od te mogućnosti.

- A ja tvrdim da su ruske investicije u Hrvatsku veći potencijal od svih investicija koje su EU i SAD zajedno spremni investirati u Hrvatsku. Uostalom, pa znate i sami – vašu slavensku dušu nitko neće bolje razumjeti od nas Rusa. Nemojte se zanositi kako je razvoj bez Rusije moguć – ne, suprotno strateško partnerstvo s Rusijom od vitalnog je značaja za sveukupni razvoj Hrvatske - rekao je Azimov.

Azimov je izrazio nezadovoljstvo robnom razmjenom između Rusije i Hrvatske, koju je ocijenio sramotnom: "iznosi svega nešto više od milijardu eura, a minimalni današnji iznos trebao bi biti oko tri milijarde!".

Azimov je također uputio kritiku SAD-u, za koji je rekao da si uzima ulogu svjetskog policajca ignorirajući ljudska prava što su pokazali u nizu država od Libije do Srbije.

- Iako je Rusija najveća svjetska država nikad ne bi poduzela akciju kakva je poduzeta protiv Sirije te će se uvijek zalagati za takav tip ravnoteže koji će jamčiti – svjetski mir. Volio bih da to shvati i Hrvatska, da se ne boji istaknuti kako joj je želja – strateško partnerstvo s Rusijom. Svatko tko danas u Hrvatskoj želi razvoj, blagostanje za svoje ljude jako će teško to postići bez da mu Rusija bude jedan od strateških partnera – zaključio je Azimov.

