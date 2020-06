Županijski SDP vodim upravo na način koji omogućuje uključivanje svih, čak i mojih oponenata unutar stranke. Ne želim statiste i promatrače, kod mene svi dobivaju pravo na rad i nagradu. Od mene nikad neće čuti javne kritike prema bilo kome iz stranke, postoje stranačka tijela na kojima se o tome razgovara. U stranci svatko od zaslužnih ima primjereno mjesto, nema rezerve i nema popravnog, nitko ne ostaje na klupi. Svi imaju pravo na priliku i dobivaju je. Poštujem interese članova i bezrezervno ih podupirem kad idu na zajedničku korist građana. Međutim, smatram da se unutarstranačka politika ne treba voditi preko medija, već se nakon izbora treba podvući crta i na unutarstranačkim tijelima raspraviti o rezultatima i eventualnoj odgovornosti za uspjeh ili neuspjeh na izborima, a do onda svatko na svojoj razini odgovornosti treba dati svoj maksimum da bi se ostvario glavni zadatak, smjena ove vlasti, a zatim krenulo u nužne reforme - odgovorila je kritičarima unutar stranke predsjednica SDP-a Varaždinske županije Barbara Antolić Vupora.

Dio SDP-ovaca, među kojima su i gradonačelnik Ludbrega Dubravko Bilić i načelnik Petrijanca Željko Posavec, nezadovoljan je sastavom na listi Restart koalicije u 3. izbornoj jedinici. Osjećaju se, vele, kao "radni konji" koji donose glasove na terenu, no nema ih na listi na kojoj su Antolić Vupora i njezin zamjenik Miroslav Marković.

Antolić Vupora tvrdi da će osigurati dva saborska mandata iz Varaždinske županije.

- Bit će to po prvi put da SDP iz Varaždinske županije ima dvoje predstavnika izabranih izravno s liste u Hrvatski sabor, što je ključno za projekte koje treba pokrenuti ili nastaviti kada dobijemo Vladu SDP-a i njegovih koalicijskih partnera lijevog centra na čelu sa premijerom Davorom Bernardićem. Već sama činjenica da prvi puta u 30 godina hrvatske demokracije imamo dva ulazna mjesta jasno pokazuje koje povjerenje imamo s Iblerovog trga, te je to ujedno i obveza za još bolji rad i velika očekivanja na svim sljedećim izborima. Također, kada pobijedimo 5. srpnja sigurna sam da imamo dovoljno kvalitetnih ljudi, među kojima su i kolege koje me ovih dana kritiziraju, koje ćemo ponuditi kako bismo osim u Saboru bili zastupljeni i u drugim tijelima. S obzirom na situaciju koju ćemo zateći, kvalitetni ljudi će itekako biti potrebni – poručila je.