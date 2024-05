Ako čujete buku, ne brinite: Moguće je da će Rafalei probijali zvučni zid

Piloti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, s dva višenamjenska borbena aviona Rafale, u petak će izvesti zajedničke letačke aktivnosti sa istim avionima Francuske ratne mornarice, tijekom kojih je moguće probijanje zvučnog zida, priopćili su iz Ministarstva obrane. Avioni će poletjeti s francuskog nosača Charles de Gaulle, a zajednički let počinje u 14.30 sati u zoni iznad područja Like, do 20 kilometara visine. Piloti će uvježbavati borbu izvan vizualnog dometa "dva na dva“.

Nakon toga, između 15 i 15.15 sati, piloti će u formaciji sa četiri aviona, na visini do 300 do 350 metara iznad tla, preletjeti gradove Vir, Zadar, Šibenik i Split, nakon čega se razdvajaju i idu na slijetanje. Slijetanje je planirano oko 15.45 sati. Iz MORH-a upozoravaju da tijekom provedbe planiranog leta postoji mogućnost probijanja zvučnog zida, zbog čega se može očekivati i kratkotrajna pojačana buka. Građane mole za strpljenje i razumijevanje.

Cilj zajedničkog leta je povećanje stupnja spremnosti hrvatskih pilota za integraciju s francuskim mornaričkim pilotima što doprinosi i jačanju NATO saveza, poručuju iz MORH-a. Hrvatsko ratno zrakoplovstvo sve svoje aktivnosti provodi u područjima propisanih zona letova sukladno regulativi i pravilima o uporabi zračnog prostora u Hrvatskoj, napomenuli su iz nadležnog ministarstva.

