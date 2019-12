Policajci i carinici traže koeficijente, a liječnici svoj zakon

Štrajk je opcija o kojoj se intenzivno razmišlja i u Sindikatu policije, ne postigne li se dogovor s Vladom da najniži koeficijent za policijske službenike sa završenom srednjom školom bude 1,0 umjesto dosadašnjih 0,8. Iz tog sindikata (za početak) najavljuju bijeli štrajk zbog kojeg će, sasvim je izvjesno, kolone na graničnim prijelazima uoči i tijekom nadolazećih blagdana biti nepregledne.

Predsjednik Sindikata policije Hrvatske Dubravko Jagić kaže kako im je dovoljno 24 sata da naprave potpuni kaos.

Kolone na granici

– Ne odustajemo od namjere za izmjenom koeficijenta. Nećemo zaboraviti ni ostale policijske službenike s višom i visokom spremom kao ni državne službenike i namještenike. Prema našem važećem Kolektivnom ugovoru, državni službenici i namještenici automatski će ostvariti materijalna prava povoljnija od ugovorenih ako Vlada Republike Hrvatske išta ugovori sa sindikatom javnih službi. Stoga će se sve povoljnije odredbe predstojećeg dogovora Vlade i sindikata javnih službi, čiju realizaciju očekujemo ovih dana, pozitivno odraziti na naše članstvo. Međutim, to ne znači da u slučaju nepovoljnog ishoda pregovora sindikata javnih službi s Vladom odustajemo od najnižeg koeficijenta 1,0 kao cilja. Njega ćemo ostvariti, ako bude moguće nastavkom dosadašnjeg pregovaračkog procesa s poslodavcem, koji traje praktički od prvog dana mandata aktualne Vlade. Takav je i načelni dogovor koji imamo s resornim ministarstvom. Ako zadovoljenje naših potreba ne bude ostvareno, primijenit ćemo sva zakonska sredstva sindikalne borbe, uključujući i štrajk. Nadamo se da nećemo biti prisiljeni stupiti u štrajk u kritičnim trenucima dok su potrebe za radom našeg članstva najveće, u blagdansko vrijeme kada je pojačan broj graničnih prelazaka te su veće potrebe za osiguranjem javnih božićnih i novogodišnjih priredbi. No to ovisi isključivo o spremnosti Vlade Republike Hrvatske za dogovor – navodi predsjednik tog policijskog sindikata.

Mogućnost provedbe bijelog štrajka razmatra i Sindikat pravosudne policije. Zatvorski su čuvari zbog malih plaća u rujnu već bili prosvjedovali, a sada kane otići i korak dalje, ne budu li im plaće povećane. Korekciju koeficijenata traže i carinici koji također upozoravaju na loše uvjete i male plaće. Njihove će daljnje aktivnosti ovisiti o odluci Vlade koju očekuju sljedeći tjedan.

Tužbe zbog prekovremenih

Premijer Plenković je, zajedno s ministrima Aladrovićem i Kujundžićem, primio čelnike krovnih liječničkih organizacija koji već dugo ukazuju na nagomilane probleme u zdravstvu. Sustav počiva na prekovremenom radu koji je nezakonit, zbog čega su sudski gonjeni i liječnici i uprave bolnica, a sudovi zatrpani tužbama liječnika zbog neplaćanja prekovremenog rada.

Liječnici traže strukovni kolektivni ugovor ili zakon o plaćama liječnika, po uzoru na Zakon o plaćama sudaca, te su pokrenuli skupljanje potpisa za povlačenje suglasnosti za prekovremeni rad. Premijer je zadužio ministre rada i zdravstva da do sredine sljedećeg tjedna ponude rješenje za liječnike.