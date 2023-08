Nastavljaju se nesnosne vrućine: Tri regije u crvenom, u jednom dijelu Hrvatske očekuje se kiša

Zamjetna promjena vremena i kraj vrućinama trebala bi nastupiti tek krajem tjedna, prognoza je meteorologinje Petre Mikuš Jurković iz DHMZ-a za iduće dane. Nakon nesnosnih vrućina koje su ovog utorka pogodile cijelu Hrvatsku s temperaturama do skoro 37 Celzijevih stupnjeva, čini se kako će isto biti i tijekom srijede.

Mikuš Jurković najavila je za HRT kako unatoč toplinskom valu sutra neće u cijeloj Hrvatskoj biti stabilno. Tako se najavljuje kako će na istoku Hrvatske biti vruće i sparno s temperaturama danju do 35 °C, a tijekom noći oko 20 °C, dok bi ujutro u Posavini moglo biti kratkotrajne magle, a u poslijepodnevnim satima male do umjerene naoblake.

- U središnjoj Hrvatskoj uz dnevni razvoj oblaka poslijepodne je moguć i pokoji lokalni pljusak, ponajprije u Hrvatskom zagorju i Međimurju. No, i mnogo sunčanih sati te vrućina, uz najvišu temperaturu od 33 do 35 °C - najavila je meteorologinja.

I na zapadu zemlje vrijedit će upozorenje na toplinski val, pri čemu će noć na sjevernom Jadranu biti mjestimice vrlo topla, a danju vrlo vruće. Ugodnija noć očekuje se u gorju s jutarnjom temperaturom od 15 do 17 °C, po kotlinama i magla, a danju uz pretežno sunčano vrijeme porast će do 32 °C, uz povremeno umjeren sjeveroistočnjak. Na moru u noći i ujutro bura umjerena, pod Velebitom i jaka, a potom vjetar s mora, najavila je.

Temperature bi ponovno ponegdje u Dalmaciji uz sunčano vrijeme mogle dosegnuti 37 °C, a ni noću se često na obali neće spuštati ispod 25 °C. Neugodna noćna sparina i na jugu Hrvatske, danju pak vruće i vrlo vruće. Nakon noćne i jutarnje bure zapuhat će jugozapadnjak, na otocima i sjeverozapadnjak, pa će more biti malo do umjereno valovito more temperature oko 27 °C.

Tri regije u crvenom

Kao i danas, i u srijedu će na području tri regije biti upaljen crveni Meteoalarm - riječku, splitsku i dubrovačku. Za kninsku regiju bit će upaljeno narančasto upozorenje zbog toplinskog vala, dok će u ostatku Hrvatske vrijediti žuto.

- Idućih dana more još malo toplije jer neće biti jačeg vjetra, a ni toplinski val ne posustaje - i dalje obilje sunčanog vremena, vrlo tople noći te neugodno vrući dani, pri ćemu će i UV indeks i dalje biti vrlo visok. Na kopnu također do subote pretežno sunčano i vruće, a i noći će pružati sve manje osvježenja, posebice u urbanim središtima. Ipak uz lokalno jači razvoj oblaka moguć je i pokoji pljusak, ponajprije u četvrtak, prognozirala je Petra Mikuš Jurković.

