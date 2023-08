Upaljen crveni alarm za četiri hrvatske regije: Stiže 'peka', i noći će biti vruće

U unutrašnjosti toplinski val zapravo još nije počeo. Na Jadranu je opasnost od vrućine velika i može djelovati na zdravlje. "S akumulacijom ove topline i porastom temperature zraka svakako se i u unutrašnjosti očekuje barem umjerena opasnost od toplinskog vala od srijede, dakle u drugoj polovini tjedna.

Izdan je crveni meteoalarm za srijedu, četvrtak i petak zbog toplinskog vala za četiri regije – riječku, splitsku, dubrovačku i kninsku. Vrhunac vrućina bit će u petak, kada su za cijelu zemlju izdana upozorenja, navode iz DHMZ-a.

Foto: DHMZ / Screenshoot

Stiže nam i temperaturna peka do koje dolazi kada sinoptička situacija bude takva da dolazi do spuštanja zraka, pri čemu se zrak dodatno grije i onda u takvim okolnostima, osim toga što je zrak topao, iznad nas osjećamo još dodatni efekt zagrijavanja, piše Meteo.hr.

Za vrijeme trajanja velike vrućine važno je pridržavati se preporuka lokalnih zdravstvenih ustanova te pratiti Državni hidrometeorološki zavod – upozorenje na toplinske valove, naveli su iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Promjena vremena s kojom bi došlo do osvježenja, odnosno pada temperature zraka i koja bi donijela i oborinu, vrlo je vjerojatna u toku vikenda", navela je Tanja Renko iz DHMZ-a, piše HRT. Diljem Hrvatske bit će sunčano i vruće, u unutrašnjosti uz slab dnevni razvoj oblaka. Najniža jutarnja temperatura bit će od 17 do 22°C, na moru od 22 do 27°C, a najviša dnevna uglavnom od 31 do 36°C.

Foto: DHMZ / Screenshoot

Vjetar će na kopnu biti uglavnom slab, dok će na Jadranu puhati slaba i umjerena bura, još prijepodne mjestimice i jaka, prema otvorenom moru sjeverozapadnjak. U istočnoj i središnjoj Hrvatskoj bit će sunčano i vruće, mjestimice uz umjerenu naoblaku. Vjetar većinom slab. U Gorskom kotaru i Lici većinom sunčano, od sredine dana mjestimice uz umjerenu naoblaku. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 28 do 32°C.

U Istri će također biti pretežno vedro i sunčano. Puhat će slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura, a sredinom dana na zapadnoj obali Istre sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od 23 do 25°C, a najviša dnevna od 34 do 36°C. Na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji pretežno vedro i vruće. U prvom dijelu dana umjerena bura, ponegdje i jaka, piše Index.hr.

