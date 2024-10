Nastavlja se iznadprosječno toplo vrijeme, izdana upozorenja za dio zemlje: 'Budite na oprezu'

Vrijeme će danas biti pretežno sunčano, no ujutro uglavnom u unutrašnjosti ima mjestimice magle ili niskih oblaka koji se lokalno mogu i dulje zadržati. Vjetar će na kopnu biti slab, na moru i umjeren sjeverozapadni, a uz obalu i bura, podno Velebita i jaka. Najviša dnevna temperatura zraka bit će većinom između 18 i 23 °C, u predjelima s dugotrajnom maglom osjetno niža, navodi u vremenskoj prognozi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Žuto upozorenje zbog magle izdano je za osječku, zagrebačku, karlovačku i gospićku regiju. "Budite na oprezu zbog rasprostranjene, lokalno guste magle. Moguć je izraženiji utjecaj na svakodnevne vanjske aktivnosti. Moguć je prekid rada zračnih luka te kašnjenja kao i otežano prometovanje uslijed izrazito smanjenje vidljivosti zbog čega putovanja mogu potrajati dulje od uobičajenog", navodi DHMZ. Osim toga, žuto upozorenje izdano je za Velebitski kanal zbog mjestimice pojačane bure.

Na Jadranu će u srijedu biti pretežno sunčano. U unutrašnjosti ujutro i dio prijepodneva mjestimice magla ili niski oblaci, a zatim barem djelomice sunčano. Vjetar će biti uglavnom slab. Uz obalu će puhati slaba do umjerena, podno Velebita i jaka bura, a na otvorenom moru umjeren sjeverozapadnjak. Minimalna temperatura zraka bit će od 6 do 10, a na Jadranu od 14 do 17 °C. Maksimalna većinom između 16 i 20 °C, u predjelima s dugotrajnom maglom niža, a na Jadranu uglavnom između 22 i 24 °C.

"Idućih dana u unutrašnjosti stabilno - pretežno sunčano, ali ujutro i dio prijepodneva magla i niski oblaci koji se ponegdje mogu i dulje zadržati. U četvrtak je najveća vjerojatnost za mjestimice slabu kišu ili rosulju. Vjetar većinom slab, a temperatura zraka bez veće promjene. Na Jadranu obilje sunčana vremena, osobito u Dalmaciji. Na sjevernom dijelu ujutro mjestimice može biti magle i sumaglice. Uz obalu ujutro većinom slaba bura koja u četvrtak ponegdje može biti i jaka, a tijekom dana prema otvorenom moru zapadni i sjeverozapadni vjetar", prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.