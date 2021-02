Naručio hranu, a u kutiji ga dočekala boca odvratnog sadržaja: 'Kako je do toga došlo?'

Neugodno se iznenadio boksački novinar Oliver McManus kada je dobio narudžbu iz lanca za pripremu hrane Hello Fresh, a u kojoj se osim hrane i kartica s receptima našla i boca coca-cole.

Međutim, u boci nije bio mnogima omiljeni napitak nego nečiji urin.

Uz govedinu i začinjenu piletinu dobio je i punu bočicu urina, piše Metro.

– Bit ću jasan: Zašto sam dobio nečiji urin u boci kao dio moje narudžbe? Iščekujem vaš odgovor – objavio je Oliver na Twitteru.

Hey @HelloFreshUK , I'll keep it simple: why have I received someone's bottled up piss as part of my order?



Look forward to your response on this one. pic.twitter.com/kqogjoMzWh