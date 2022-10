Narkobanku vodili iz restorana, 'palo' i 70 kg hašiša, 1,2 tone marihuane...

"Poslovali" su u 20-ak zemalja, pri čemu su u dvije godine postojanja oprali, kako sumnjaju Europol i španjolska policija, po 300 milijuna eura godišnje. Riječ je o kriminalnoj skupini koju se sumnjiči da je vodila najveću europsku "narkobanku", i to iz jednog restorana u španjolskoj Fuenlabradi. Španjolska policija dulje je vrijeme istraživala njihove aktivnosti, a istraga, koju je potpomogao Europol, nedavno je završila akcijom u kojoj je sudjelovalo 200 policajaca.

Policija uhitila 32 osobe

Pretražili su 21 lokaciju na području Málage i Toleda u Španjolskoj, što je rezultiralo uhićenjem 32 osobe te zapljenom oko tri milijuna eura vrijedne imovine. Istražitelji su zaplijenili oko 428.205 eura u gotovini, blokirali su 19 kriptovalutnih računa na kojima je bilo ukupno 1,5 milijuna eura u kriptovalutama, 11 luksuznih vozila, 70 kilograma hašiša, 1,2 tone marihuane i plantažu na kojoj je bilo zasađeno 995 stabljika marihuane. Kako se istraga vodila dulje vrijeme, tijekom nje je još ranije zaplijenjeno oko 2,9 milijuna eura u gotovini.

Foto: Europol

Ilegalno narkobankarstvo bilo je više nego dobro organizirano. Posao se vodio iz jednog lokalnog restorana u koji su kriminalci-klijenti mogli doći i položiti ili podignuti novac. S tim novcem kriminalne skupine mogle su kupovati drogu, ulagati ga u legalne tokove novca... Ukratko, mogli su sve što se može i u redovnoj banci. Ilegalna banka pružala je svoje usluge kriminalnim skupinama koje su se bavile trgovinom drogom u najmanje 20 zemalja, a među uhićenima su uglavnom španjolski državljani. Za pranje novca i izbjegavanje policije koristili su se hawala sustavom prijenosa novca.

Hawala je neformalni sustav prijenosa novca u kojem se novac prenosi putem mreže brokera bez stvarnog, fizičkog kretanja gotovine, a taj sustav, koji je drevni način prenošenja novca tipičan za Bliski istok, Indiju i općenito arapske zemlje, sve češće koriste razne kriminalne skupine za svoje poslove. Za takav način prijenosa novca policije su se zainteresirale nakon terorističkih napada u SAD-u 2001. jer je shvaćeno da je hawala pogodna za financiranje kako kriminalnih tako i terorističkih organizacija. S hawalom se sve češće susreću i europske policije, a u Hrvatskoj je hawala, koliko je poznato, sasvim nepoznata.

Narkobanka koju je sada razotkrila španjolska policija nije prva takva banka u Europi. U rujnu je u združenoj akciji Europola, španjolske i njemačke policije također razotkrivena kriminala skupina koja se bavila ilegalnim bankarstvom. Tada su u istrazi, koja se provodila od svibnja 2022. u Španjolskoj i Njemačkoj, uhićene ukupno 44 osobe, a radilo se o državljanima Kine, Španjolske, Maroka i Njemačke. Uz to, tada je bilo izdano je i 19 međunarodnih zahtjeva za uhićenje više osoba, a zaplijenjena je i četiri milijuna vrijedna imovina. Riječ je bila o novcu, nakitu i 23 luksuzna vozila. Ta kriminalna skupina bila je malo drugačije organizirala svoju "ilegalnu banku" od ove koja je sada razotkrivena.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Tamo su pojedinci koji su bili uključeni u tu podzemnu banku preuzimali novac izravno od kriminalnih organizacija. Radilo se o fizičkom preuzimanju golemih količina novca koji je potom transportiran vozilima koja su bila opremljena skrivenim pretincima. Ta gotovina distribuirala se diljem svijeta raznim kriminalnim organizacijama koje su se tim novcem koristile za financiranje svojih aktivnosti. Novac koji je kolao tom podzemnom bankom uglavnom je dolazio od novca koji je zarađen na trgovini drogom. U toj se ilegalnoj banci moglo koristiti i neko drugo sredstvo plaćanja pa je tako otkriveno da je jedna kriminalna organizacija ilegalnoj banci tjedno slala i do 200 kilograma hašiša i kanabisa iz Španjolske, koji je dalje distribuiran u druge dijelove Europe. Združene policijske snage tada su zaplijenile ukupno 650 kilograma kanabisa te 50 kilograma hašiša.

To da kriminalnim skupinama trebaju vlastite banke zapravo nikoga ne bi trebalo čuditi jer razne policijsko-sigurnosne agencije upozoravaju da je na tržištu droge zadnjih godina došlo do tektonskih poremećaja. Europol i EMCDDA (Europski centar za nadzor droga i ovisnosti o drogama) u zajedničkoj analizi naveli su da se uloga Europe, odnosno njezinih kriminalnih skupina, kao i poslovi kriminalnih skupina povezanih s proizvodnjom, krijumčarenjem i trgovinom drogom u međunarodnim okvirima promijenilo jer Europa na tom ilegalnom tržištu zauzima sve bitnije mjesto. Uočene su velike promjene povezane s kokainom i metamfetaminom jer je uporaba i proizvodnja, ali i krijumčarenje tih droga u EU u porastu. Primijećeno je da kriminalne organizacije sve bolje i bolje surađuju, i to na svjetskoj razini, a te promjene počinju predstavljati ozbiljan sigurnosni problem.

Porasla proizvodnja kokaina

Analiza je pokazala da je Europa glavna kada je u pitanju proizvodnja sintetičkih droga, da postaje svojevrsno prekrcajno središte, jer se njezin teritorij sve češće koristi za prekrcaj droge koja ide drugdje. Latinoameričke i europske kriminalne skupine postale su partneri u proizvodnji, trgovini i distribuciji droge. Kokainsko tržište u velikoj je ekspanziji potaknutoj neviđenim količinama kokaina koje se dopremaju iz Južne Amerike, a ta doprema je na povijesno rekordnim razinama.

Razlog tome je enormno povećanje proizvodnje te droge u Južnoj Americi, a to je rezultiralo i rekordnim zapljenama kokaina u Europi. Europa je ne samo odredište za južnoamerički kokain već i tranzitna zona te droge za Bliski istok, a uočeno je i da je porasla proizvodnja kokaina na tlu Europe, što je još jedan dokaz da se europska uloga u međunarodnoj trgovini kokainom bitno promijenila. Kokain je nakon marihuane druga najkonzumiranija droga u EU, a prema procjenama vrijednost te droge u 2020. bila je oko 10,5 milijardi eura. I dok su prije jaka tržišta kokaina bila uglavnom na jugu i zapadu Europe, sada je primijećeno i širenje prema istoku.