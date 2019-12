Nakon što se kamion zabio u kuću, traže ponovnu zabranu prometa

Ljudi koji žive u toj kući samo pukim slučajem nisu nastradali. Mogli su sjediti za obiteljskim stolom pri ručku i nastradati, a da ne bi ni znali što ih je snašlo. Cijela obitelj! - kaže gradonačelnik Murskog Središća Dražen Srpak nakon prometne nesreće u kojoj je poginuo 57-godišnji vozač iz Štefanca koji se kamionom zaletio u obiteljsku kuću.

Tragova kočenja nema, pa se pretpostavlja da mu je pozlilo. Najoštećenija je kuhinja. Grad, napominje Srpak, preuzima sve daljnje aktivnosti oko obnove kuće. Obitelji je dodijeljena jednokratna pomoć i smještena je kod rodbine. Nesreća je skrenula pozornost na dugogodišnje zahtjeve Grada da se izgradi zaobilaznica i da se promet sa središta grada preusmjeri na nju. No, za to će trebati još par godina, a sad je jedino rješenje da se ponovno uvede zabrana za vozila težine veće od 7,5 tona, s time da se od te zabrane izuzmu lokalni prijevoznici. Takav zahtjev je u ime građana poslao ministru mora, prometa i infrastrukture Olegu Butkoviću.

Foto: Grad Mursko Središće

- Razumijemo prijevoznike i smatramo da imaju pravo na brzo, efikasno i sigurno prometovanje, a to im se ovim pravcem može omogućiti isključivo zaobilaznicom. Za sve građane koji žive uz cestu D-209, za djecu, bicikliste, za sigurnost imovine i nezagađenje tražimo da se promet koji tu ne mora ići makne. I to odmah! - ističe Srpak. Inače, zabrana prometovanja za kamione teže od 7,5 tona već je bila ove godine na snazi, no zbog pritisaka prijevoznika i mjera koja je uvela Slovenija, početkom rujna pravilnik je stavljen van snage. Mjesečno kroz grad prođe do 10.000 kamiona.