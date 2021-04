Nakon srbijanske, sad i turska tvrtka zaustavila natječaj od 2 milijarde kuna

Nakon što je zbog žalbe srbijanske tvrtke N-ING odgođeno u zadnji tren otvaranje ponuda za građevinske radove na rekonstrukciji postojećeg i gradnji drugog kolosijeka pruge Hrvatski Leskovac – Karlovac, a što je bilo zakazano za 2. travnja, nova žalba je ponovno odgodila otvaranje ponuda, i to samo nekoliko ostati prije roka koji je bio određen za danas u 15 sati.

Devetu žalbu na ovaj natječaj vrijedan 2,04 milijarde kuna bez PDV-a podnijela je turska tvrtka Taşyapi Inşaat. Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (Dkom) odbila je žalbu N-ING-a, a o turskoj žalbi tek treba donijeti odluku iako su mnogi očekivali da će je odmah odbaciti ili dozvoliti HŽ Infrastrukturi (HŽI) da otvori ponude bez obzira na novopristiglu žalbu.

No ništa od toga se nije dogodilo i HŽI je ponovno mora obustaviti ovaj natječaj dok Dkom ne riješi njihov zahtjev ili odluči o žalbi Turaka. Prema informacijama upućenih,Taşyapi Inşaat se žali na to da nemaju dovoljno vremena za ishođenje garancije za ozbiljnost ponude iako su natječajnu dokumentaciju otkupili tek prije mjesec-dva, a natječaj je otvoren od početka rujna 2020.

U HŽI-ju, kako neslužbeno doznajemo, smatraju da je žalba Turaka nedopuštena i da je trebala automatski biti odbačena, ali moraju postupiti sukladno Zakonu i zaustaviti postupak nabave.

U Dkomu su poslali odgovor na žalbu te zahtjev za nastavkom postupka nabave jer smatraju da se ovakvom praksom onemogućava pravovremena provedba postupka i ugrožava raspoloživost sredstava iz fondova EU koja su dana na određeno razdoblje. HŽI je prije zaustavljanja postupka morao odgovoriti i na sva zakašnjela pitanja koja novim pomicanjem roka za dostavu ponuda postaju pravodobna. Stoga se otvara mogućnost za nove žalbe i tako bi to moglo ići unedogled.

Ovaj natječaj apsolutni je rekorder po broju žalbi među svim velikim infrastrukturnim projektima u RH. Pritom je šest žalbi odbačeno, jedna je prihvaćena potpuno, a jedna samo djelomično. Deveta se još rješava. Žalbe su ulagale tvrtke iz Hrvatske, Italije, Grčke, Kine, Srbije i Turske. A naknada za podnošenje žalbe iznosi samo 5000 kuna. Tako je s ukupno 45.000 kuna devet žalbi za sada na više od pet mjeseci zaustavilo natječaj od dvije milijarde kuna.

Na natječaju za Pelješki most, koji se provodio u dva kruga, bilo je primjerice šest žalbi, uključujući i dvije na odluku o odabiru kineske ponude. Ukupno šest žalbi bilo je i na dva natječaja za dvije dionice cesta prema Pelješkom mostu.

HŽI je uz nadmetanje za građevinske i elektroenergetske radove na pruzi Hrvatske Leskovac – Karlovac paralelno objavio i natječaj

za radove na prometno-upravljačkom i signalno-sigurnosnom željezničkom infrastrukturnom podsustavu, koji je vrijedan 266 milijuna kuna. Rok za podnošenje ponuda na tom natječaju zbog četiri podnesene žalbe bio je pomaknut na 15. travnja ove godine.

No i na taj natječaj sad su stigle nove dvije žalbe i to hrvatske tvrtke Graditelj svratišta i češke kompanije AŽD pa je tako dosad ukupno na ovom natječaju podneseno šest žalbi. Otvaranje ponuda i za ovaj posao zbog te dvije nove žalbe ponovno je odgođen do daljnjeg, odnosno dok Dkom ne donese odluku o tim žalbama.

Ukupno je dakle na dva natječaja za prugu od Hrvatskog Leskovca do Karlovca dosad podneseno čak 15 žalbi. A u HŽI-u su za ovaj projekt odlučili ići u dva natječaja upravo zbog toga da natječaj za jedan od podsustava ne bi kočio drugi, a s obzirom na to da tvrtki koje mogu raditi građevinske radove ima više nego onih koje mogu ponuditi prometno-upravljačka i signalno sigurnosna rješenja.