Nakon sastanka liječnici poručili: Beroš poziva na dijalog, a onda se ne pojavi

Danas je održan sastanak liječnika s glavnim tajnikom Ministarstva zdravstva Silvijom Bašićem. Nakon sastanka Samija Ropar iz Hrvatske liječničke komore izjavila je da iako je sastanak bio konstruktivan, nisu zadovoljni nepojavljivanjem ministra Vilija Beroša koji "stalno poziva na dijalog, a sad se nije pojavio". Očekuju sastanak s premijerom Plenkovićem. Osvrnuli su se i na njegove prijašnje izjave. "Ako premijer misli da smo mi spremali prosvjed zbog plaća, to znači da on uopće ne razumije u kakvom zdravstvenom sustavu mi radimo. (...) Beroš kad ne zna kako rješavati probleme počne govoriti o plaćama", rekli su nakon sastanka. Poručili su da su pripreme za štrajk već počeli i da je problematičan rad u takvom neorganiziranom sustavu.

Silvio Bašić ne vidi kao"nezgodnu situaciju" nepojavljivanje ministra jer je on imenovan za rješavanje ovog problema pa bi to shvatio kao zadiranje u njegov posao. Na sastanku su se, kaže, fokusirali na donošenje novog zakona. "Ozbiljno smo shvatili najave o štrajku, a prva zadaća ako do njega dođe bit će osigurati zdravstvenu skrb pacijentima, a onda i riješiti probleme liječnika". Istaknuo je da smatra kako je dijalog jedino pravo i konstruktivno rješenje za svaki problem, a ako liječnici i nakon ovog sastanka nisu zadovoljni, smatra da moraju još razgovarati.

Predsjednica HUBOL-a Ivana Šmit gostovala je na N1 televiziji i rekla da razgovori s ministarstvom ne daju ploda, pa se liječnici ozbiljno pripremaju na štrajk. "Ono što smatram problematičnim je isticanje primanja liječnika. Prekovremeni, noćni rad, rad preko vikenda se trpaju u plaće. Plaće nisu isto što i primanja. Plaća je ono što liječnik dobije kao svaki građanin Hrvatske u redovitom radu, a primanja su ono što dobijemo za sve prekovremene koje radimo. Tu bih htjela napraviti distinkciju između ta dva termina koja se koriste pogrešno", objasnila je Šmit.

"Ako gledamo zapadni svijet gdje većina kolega odlazi, to su plaće koje su veće od premijerskih plaća, plaće koje nose benefit ulaganja u sebe kada odlučite biti liječnik i benefit bolje organiziranog sustava i radnog mjesta", rekla je Šmit i istaknula da će kod nas doći do sve većeg egzodusa, a mladi neće htjeti popuniti te praznine kad oni odu. Dodala je da zakoni koje spominje ministar nisu riješili ni jedan problem.

Istaknula je da se ministri mijenjaju, uvijek svi na početku kažu "eto ja sam probleme naslijedio, ja ih nisam stvorio" i tako se problemi vuku. Zahtijevaju financijske uloge i organizacijske pomake koji su očito politički nepopularni. "Meni je žalosno da premijer države nije pronašao termin da primi svoje liječnike na razgovor. To me užasava i ne mogu shvatiti nikako. Želimo razgovor s premijerom jer jedini može pokrenuti neke stvari s mrtve točke", rekla je Šmit. Pojasnila je da nemaju neki rok jer ne ucjenjuju već apeliraju na zdrav razum. Najraniji termini za štrajk je, kaže, u svibnju.

Dodala je i da očekuju razumijevanje pacijenata te da su primili puno poruka podrške. "Pacijenti nas podržavaju jer vide da se mučimo, radimo, trčimo za njima, da osiguramo sve najbolje". "Liječnici će se potruditi da ukoliko do štrajka dođe nijedan pacijent ne bude zakinut za hitnu medicinsku uslugu, ali one koje se mogu odgoditi će se prolongirati", zaključila je Šmit.

