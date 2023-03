Beroš o slučaju smrti dvoje pacijenata u čekaonici KB-a Sveti Duh: 'Zatražili smo očitovanje'

Zatraženo je očitovanje KB-a Sveti Duh zbog slučaja smrti dvaju pacijenata u čekaonici bolnice krajem veljače, potvrdio je to ovog ponedjeljka ministar zdravstva Vili Beroš. Navodno je jednog preminulog pronašla njegova obitelj, a ne djelatnici bolnice. Iz bolnice pak govore kako ovakve situacije nisu rijetke.

Upravo o tom slučaju novinari su upitali Beroša tijekom primopredaje prve od šest brodica namijenjenih za hitne intervencije na moru, koji je tim povodom stigao u Šibenik i prvi je provozao do luke i natrag. Beroš im je odgovorio kako su ''postavili pravo pitanje''.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Upravo to pitanje sam postavio i ja. Želim znati što se dogodilo u KBC-u Sveti Duh, stoga je upućen i dopis kojem je zatraženo očitovanje od iste ustanove, kao i od osnivača Grada Zagreba. Ako ne budu svi relevantni odgovori prisutni, uputit ćemo zdravstvenu inspekciju. Ono što me brine su iskazi liječnika da je manje-više normalno da pacijenti preminu u tijeku obrade u OHBP-u i da to čak saznaje prvo njihova rodbina - odgovorio je Beroš te izrazio sućut obitelji preminulih.

Iz KB-a Sveti Duh pak napominju kako su oba pacijenta u potpunosti bila zbrinuta u skladu s pravilima struke. Beroš s druge strane rješenje problema vidi u najavljenoj reformi zdravstva. - To smatram krajnje, krajnje neprimjerenim stoga je fokus reforme na pacijentu. Ovakve stvari se više ne mogu događati - poručio je.